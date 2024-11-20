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'Karabiberim' klibiyle ünlenen İlknur Soydaş'ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve göbeğinden zeytin yenmesiyle unutulmaz olan, model İlknur Soydaş'ın son hali merak konusu oldu. İşte 'Karabiberim' klibiyle ünlenen İlknur Soydaş'ın son hali...