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'Karabiberim' klibiyle ünlenen İlknur Soydaş'ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve göbeğinden zeytin yenmesiyle unutulmaz olan, model İlknur Soydaş'ın son hali merak konusu oldu. İşte 'Karabiberim' klibiyle ünlenen İlknur Soydaş'ın son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:47
’Karabiberim’ klibiyle ünlenen İlknur Soydaş’ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

’Karabiberim’ klibiyle ünlenen İlknur Soydaş’ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

’Karabiberim’ klibiyle ünlenen İlknur Soydaş’ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

Şimdilerde 47 yaşında olan İlknur Soydaş, geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişti.

’Karabiberim’ klibiyle ünlenen İlknur Soydaş’ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

’Karabiberim’ klibiyle ünlenen İlknur Soydaş’ın son hali olay! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti...

Instagram halleri dikkat çeken İlknur Soydaş'ın düzgün fiziği övgüler topluyor.

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