Karaciğer yağlanmasına 5 dakikada savaş açın! Bayram boyunca yediğiniz tatlıların kurtarıcısı olacak

Oruç bitimiyle kutladığımız Ramazan Bayramı ziyaretler sebebiyle rafine şeker, çikolata ve tatlıların en çok tüketildiği vücudumuza şekerin en fazla yüklendiği bayramımız olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çay ve kahve yanına ikram edilen birer ikişer şeker veya çikolatalar 3 gün süren sık aile ve komşu ziyaretleri ile bolca rafine şeker almamızı sağlıyor diyebiliriz. Geleneksel olarak renklendirici ve katkılı birçok şeker çeşidi her evde 3 gün süren bayram ikramlarının baş tacı olsa da çikolata çeşitleri, ev yapımı baklava ve tatlılar Ramazan Bayramı için vazgeçilmezler arasında olurken kek, börek ve kurabiyeler de sofralarda yerini alıyor.