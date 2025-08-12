Trend Galeri Trend Magazin Kardeş sevgisi göz kamaştırdı! Sibel Can'ın kızı Melisa Vural'dan kardeşi Emir Aksüt için duygusal paylaşım

Kardeşlik bağlarının en samimi halini gözler önüne seren o kare sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Can'ın kızı Melisa Vural, 25 yaşına giren kardeşi Emir Aksüt ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak kardeşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.