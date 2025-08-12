Trend Galeri Trend Magazin Kardeş sevgisi göz kamaştırdı! Sibel Can'ın kızı Melisa Vural'dan kardeşi Emir Aksüt için duygusal paylaşım

Kardeşlik bağlarının en samimi halini gözler önüne seren o kare sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Can'ın kızı Melisa Vural, 25 yaşına giren kardeşi Emir Aksüt ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak kardeşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 15:29
Türk pop müziğin başarılı isimlerinden olan Sibel Can, kariyerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan başarılı şarkıcı, son olarak duygusal bir paylaşımla gündeme geldi.

Can, , 2000 – 2010 arasında Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, 25. yaşını kutladı.

Nostaljik bir paylaşım yapan Sibel Can, yayınladığı kareye, "Canım oğlum seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." notunu düştü.

Sibel Can'ın paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken, Instagram kullanıcıları genç Aksüt için "Maşallah" yorumları yaptı...

Benzer bir kare de Sibel Can'ın kızı Melisa Vural'dan geldi. Çocukluk fotoğrafları ile kardeşinin doğum gününü kutlayan Vural, kardeşiyle birçok paylaşım yaptı.

AİLECE DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR!
Sibel Can ve iki kardeşin yer aldığı kareyi paylaşan Melisa Vural fotoğrafın altına, "Emirimmmmmmmmmm💛💙 Her şeyim, iyi ki varsın!" notunu düştü.

İki kardeşin bağları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gönderiye kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

