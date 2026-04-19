Kardeşini ilk kez paylaşarak herkesi şaşırttı! Barış Arduç ve kardeşinden ‘şampiyon’ pozu!

Ünlü oyuncu Barış Arduç'un spor yaptığı ve sporla arasının iyi olduğu biliniyor. Ancak Barış Arduç bu kez hayranlarını uluslararası arenada aldığı başarıyla oldukça şaşırttı. TURNUVAYA KATILDI Ünlü oyuncu Arduç, İtalya'nın Milan kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katılmıştı. ÖNEMLİ BAŞARI Ünlü oyuncu, turnuvada önemli bir başarıya imza atmıştı. 85 KİLO HAFİF AĞIR SİKLET KATEGORİSİNDE YARIŞMIŞTI Başarılı oyuncu, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde yarışmıştı. TURNUVAYA DAMGA VURMUŞTU Arduç, altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurmuştu Büyük başarı! Barış Arduç İtalya'daki turnuvada altın madalya kazandı! PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ Uluslararası arenada güçlü rakiplerle mücadele eden Arduç, performansıyla dikkat çekmişti. ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI Ünlü oyuncu, turnuvadan fotoğraflar yayınlamıştı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları! KARDEŞİNİ İLK KEZ GÖSTERDİ Ünlü oyuncu şampiyon olduktan sonra poz verdi. Ünlü oyuncu kardeşini ilk kez sosyal medyada paylaşarak herkesi şaşırttı. AİLESİYLE DE KUTLAMA YAPTI Barış Arduç, şampiyonluğu ailesiyle bir kez daha kutladı. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımla Arduç'un kardeşini de ilk kez görmüş oldu. 'ŞAMPİYONA EV ZİYARETİ' Oyucunun kardeşi Onur Arduç paylaşımın altına, 'Şampiyona ev ziyareti' notunu ekledi. Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz! BURAK ÖZÇİVİT Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı. FAHRİYE EVCEN Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti. KIVANÇ TATLITUĞ Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı. NESLİHAN ATAGÜL Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı. ASLI ENVER Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi. ENGİN ALTAN DÜZYATAN 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı. BİNNUR KAYA Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı. ARAS BULUT İYNEMLİ Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı. TANER ÖLMEZ 'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti EZGİ MOLA Ezgi Mola, 2000 yapımı, Karate Kid'in yerli uyarlaması olarak çekilen Karate Can dizisinde, Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'la birlikte Özgü Namal da rol aldı. CANER CİNDORUK Başarılı oyuncu ilk olarak Kara Güneş dizisinde boy gösterdi. BİRKAN SOKULLU Birkan Sokullu oyunculuğa ilk adımı 2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Küçük Kadınlar' dizsiyle attı. CANSU DERE Cansu Dere ilk kez televizyon ekranlarına 2003 yılında Alacakaranlık dizisiyle çıktı.