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Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Damlasu İkizoğlu, magazin gündeminden düşmüyor. Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan İkizoğlu, dizide canlandırdığı 'Melisa' karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Son olarak bornozlu pozları ile dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun cesur pozları...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:32 PAYLAŞ