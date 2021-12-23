Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Damlasu İkizoğlu, magazin gündeminden düşmüyor. Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan İkizoğlu, dizide canlandırdığı 'Melisa' karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Son olarak bornozlu pozları ile dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun cesur pozları...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Melisa karakteri ile yıldızı parlayan Damlasu İkizoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu.
Kardeşlerim dizisinde rol alarak hayat verdiği Melisa karakteri çok sevilen Duygusu İkizoğlu, kariyerinde büyük bir yükselişe geçti.
Dizideki başarılı performansıyla hayran sayısını katlayan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Kardeşlerim'e veda etmişti.
Diziye veda etmesi ile gündem olan Damlasu İkizoğlu şimdi de yeni imajı ile adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan genç oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.