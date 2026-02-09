Trend Galeri Trend Magazin Kardeşlerin kombinleri mest etti! Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar'dan ses getiren pozlar...

Sosyetenin favori kardeşlerinden Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aslışah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabında ablasıyla birlikte verdiği pozlar kısa sürede dikkat çekerken, ikilinin kıyafet tercihi de çok beğenildi.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:53
Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunları olan Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar, her paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

İki sosyetik kardeş, sosyal medyada verdikleri nadir karelerle de kısa sürede gündem oluyor.

Son olarak Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından ablası Neslişah Alkoçlar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, kardeşlerin samimi halleriyle dikkat çekerken, tercih ettikleri uyumlu kıyafetleriyle de takipçilerinden tam not aldı.

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Özellikle Burak Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'u görenler söylemeden edemiyor.

Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor.

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ