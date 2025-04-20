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Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, hem zarafetiyle hem de fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Peki, oyunculuk kariyerine başlamadan önce hangi mesleği yaptığını biliyor musunuz?

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:37
Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak olsa da yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren isimlerden.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlarda yer almayarak ailesiyle bol bol vakit geçirmeyi tercih etti.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

Hayranlarının şimdilerde sosyal medyadan yakın takipte olduğu ünlü ismin oyunculuktan önceki mesleği ise şaşırttı.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

BAKIN ÖNCESİNDE NE YAPIYORDU

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT'İN ÖNCEKİ MESLEĞİ

Oyunculuk kariyerinde başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.