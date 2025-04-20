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Kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor! Fahriye Evcen oyuncu olmadan önce bakın mesleği neymiş...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, hem zarafetiyle hem de fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Peki, oyunculuk kariyerine başlamadan önce hangi mesleği yaptığını biliyor musunuz?