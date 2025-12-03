Trend
Galeri
Trend Magazin
Karizmatik oyuncu Barış Arduç meğer binlerce insanın hayatını kurtarmış! Yıllar sonra öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi
Karizmatik oyuncu Barış Arduç meğer binlerce insanın hayatını kurtarmış! Yıllar sonra öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde boy gösteren karizmatik oyuncu Barış Arduç'un şöhret olmadan önceki mesleğini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:21