Karizmatik oyuncu Barış Arduç meğer binlerce insanın hayatını kurtarmış! Yıllar sonra öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde boy gösteren karizmatik oyuncu Barış Arduç'un şöhret olmadan önceki mesleğini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:21
Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisinde Selim karakteriyle boy gösteren ekranların yakışıklı yıldızı Barış Arduç, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle parmakla gösteriliyor.

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.

Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi.

Arduç'un oyunculuk kariyerinin öncesinde yaptığı mesleği gün yüzüne çıktı.

BİNLERCE HAYAT KURTARMIŞ!

Arduç, katıldığı bir programda ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile'de cankurtaranlık yaptığını açıklamıştı.

Cankurtaranlık yaptığı süre boyunca birçok insanın hayatını kurtaran yakışıklı oyuncu, 'Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla'' dediği mesleğini 8 yıl boyunca devam ettirmiş ardından oyunculuk hayatına adım atınca bırakmış.

"MEMLEKETİNİ DUYAN İNANAMIYOR"

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

PEKİ TÜRKAN ŞORAY'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.

Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede "Ses Kraliçesi" unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.