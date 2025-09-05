Trend
Galeri
Trend Magazin
Karizmatik oyuncu Burak Hakkı ekranları bıraktı, toprağa sarıldı! Doğayla iç içe köy hayatına bakın...
Karizmatik oyuncu Burak Hakkı ekranları bıraktı, toprağa sarıldı! Doğayla iç içe köy hayatına bakın...
"Ekranların karizmatik ismi Burak Hakkı, şaşırtan bir kararla İstanbul'u terk edip Çanakkale'de köy yaşamını seçti. Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar dizileriyle hafızalara kazınan oyuncu, şimdi kendi çiftliğinde toprağa dokunuyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:03