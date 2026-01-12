Trend
Karlar altında romantik anlar... Survivor Batuhan Karacakaya biricik sevgilisinin yeni yaşını kutladı!
Özel hayatıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, bu kez romantik bir sürprizle gündeme geldi. Uzun süredir Sinem Akar'la mutlu bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:29