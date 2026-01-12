Trend Galeri Trend Magazin Karlar altında romantik anlar... Survivor Batuhan Karacakaya biricik sevgilisinin yeni yaşını kutladı!

Özel hayatıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, bu kez romantik bir sürprizle gündeme geldi. Uzun süredir Sinem Akar'la mutlu bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:29
Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren ve ilk kez 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle kamera karşısına çıkan Batuhan Karacakaya, yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelmişti.

Şimdilerde 28 yaşında olan Karacakaya aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü isim uzun süredir sevgilisi Sinem Akar'la mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Karacakaya son olarak sevgilisinin doğum gününü kutladığı anlarla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir kutlamayla karşıladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karacakaya'nın gönderileri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ÇOCUK OYUNCU OLARAK HAYATIMIZA GİREN BİR DİĞER İSİM SELENA'NIN NAZLI'SI OLMUŞTU...

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı.

Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı.

27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere "I said yes" notunu düştü.

Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı.

Bir başka dostu olan Zeynep Özkaya da Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı.

DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ!

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.