Kartal Tibet'in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet, hem oyuncu hem yönetmen olarak pek çok kült yapımı bizlere kazandırdı. Peki, onun izinden giden ve kendisi kadar tanınan bir oğlu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kartal Tibet'in bilinmeyen yönleri!