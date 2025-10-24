Trend Galeri Trend Magazin Kartal Tibet'in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Kartal Tibet'in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet, hem oyuncu hem yönetmen olarak pek çok kült yapımı bizlere kazandırdı. Peki, onun izinden giden ve kendisi kadar tanınan bir oğlu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kartal Tibet'in bilinmeyen yönleri!

Giriş Tarihi: 24.10.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:31
Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kartal Tibet, oyunculuk kadar yönetmenlik ve senaristlik alanındaki başarılarıyla da hafızalara kazındı. 27 Mart 1939'ta Ankara'da, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Küçük yaşlarda sahneyle tanışan Tibet, Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde "Ayşe Abla" oyunlarında boy gösterdi. Daha sonra Devlet Tiyatroları'nda çocuk rollerinde sahne deneyimi kazandı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Eğitim hayatı boyunca farklı mesleklere yönelse de içindeki sanat aşkı ağır bastı. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmenliği ve hukuk eğitimi aldı. Ancak bu alanlarda çalışmak yerine, tiyatroya gönül verdi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Farklı mesleklerle ilgilenmesine rağmen, Tibet'in sanat tutkusu her zaman öne çıktı. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra beden eğitimi ve hukuk eğitimi aldı; ancak kariyerini bu alanlarda sürdürmek yerine tiyatroya yöneldi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

KARAOĞLAN VE TARKAN'IN YÜKSELİŞİ

1965'te Suat Yalaz'ın yarattığı Karaoğlan karakterinin sinema versiyonunda başrolü üstlenen Tibet, bu filmle kısa sürede Türk sinemasının en popüler yüzlerinden biri oldu.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

"Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" ile başlayan serüven, Tarkan filmleriyle devam etti. 1969'da "Tarkan" ile başlayan seri, 1973'e kadar beş film olarak ekrana geldi ve Kartal Tibet'i Türk sinemasının akıllardan çıkmayan kahramanlarından biri haline getirdi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Bu popüler macera filmlerinin ardından Tibet, "Sarmaşık Gülleri", "Boş Çerçeve" ve "Çalıkuşu" gibi melodramlarla da büyük bir beğeni topladı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Macera filmlerindeki başarısının ardından Tibet, "Sarmaşık Gülleri", "Boş Çerçeve" ve "Çalıkuşu" gibi melodramlarda da izleyicinin gönlünü kazandı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

YÖNETMENLİKTE BİR USTA

1976 yılında oyunculuğu bırakarak kamera arkasına geçen Tibet, Türk sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. İlk yönetmenlik denemesi, kült film "Tosun Paşa" oldu.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Bu filmle başlayan yönetmenlik kariyerinde, "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" ve "Bizim Aile" gibi klasikleşen filmlere imza attı. Yönetmenliğini yaptığı 56 filmin yirmiden fazlasında Kemal Sunal başroldeydi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Tibet, sadece yönetmenliğiyle değil, senarist olarak da yeteneklerini sergiledi. "Davaro", "Şendul Şaban" ve "Şabaniye" gibi filmlerin senaryosunu kaleme aldı. Hem komedi hem de dram türlerinde başarılı eserler ortaya koyarak Türk sinemasına çok yönlü katkılarda bulundu.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

TİYATRODAN EKRANLARA

Tiyatrodan kopmayan Tibet, 1990'lı yıllarda tekrar sahnelere dönerek Devlet Tiyatrosu'nda oyunlar yönetti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı şehirlerde pek çok oyunu sahneye koydu.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Ayrıca, 1993-1997 yılları arasında yayınlanan "Süper Baba" dizisinin ilk 13 bölümünün yönetmenliğini üstlendi. 2000'li yıllarda da televizyon projelerine katkı sağlamaya devam etti.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

ÖZEL HAYATI VE DEĞERLERİ

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Sencer ile evlendi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Hayatı boyunca eşine olan bağlılığı ve ailesine düşkünlüğüyle tanındı. Tibet, verdiği bir röportajda, "Yeniden dünyaya gelsem yine Kartal Tibet olmak isterdim, çünkü ailem ve hayat arkadaşımla bir kez daha bu hayatı yaşamak isterim" diyerek ailesine olan sevgisini dile getirmişti.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Efsane oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in, ünlü oyuncu Civan Canova'nın üvey babası olduğu, sinemaseverler için oldukça şaşırtıcı bir gerçektir. Canova, küçük yaşlarda anne ve babasının ayrılmasının ardından anneannesi tarafından büyütülmüştür.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Annesi, ikinci evliliğini Kartal Tibet ile yapınca, Canova, sinemanın büyük ustasıyla tanışma fırsatı buldu. Tibet, aynı zamanda Canova'yı film setleriyle tanıştırarak, onu sinema dünyasına adım atmaya teşvik etti. Bu özel ilişki, hem profesyonel hem de kişisel anlamda önemli bir bağa dönüştü.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

VEFATI VE MİRASI

Uzun yıllar kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçının cenaze töreni, COVID-19 pandemisi şartları ve kendi isteği nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Türk sinemasının bu büyük ustası, kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. 2002'de Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2006'da Yıldırım Önal Anı Ödülü ve 2014'te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Onur Ödülü gibi birçok ödülle onurlandırıldı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Kartal Tibet, oyunculuk, yönetmenlik ve senaristlikte gösterdiği üstün başarılarla Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu. Onun eserleri, nesiller boyunca sevilerek izlenmeye devam edecek.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

BİR BAŞKA HAYRAN BIRAKAN YAŞAM HİKAYESİ: EDİZ HUN!

Ediz Hun, 20 Kasım 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olmasının yanı sıra entelektüel birikimi ve çevre bilinciyle dolu hayatıyla da örnek oldu. 52 yıllık, herkesin hayran kaldığı evliliğinin ardındaki sırrın yanı sıra sinemanın en yakışıklısı olarak yıllara meydan okuyan Ediz Hun'un aslında bambaşka bir kariyeri olduğunu da biliyor muydunuz? İşte Ediz Hun'la ilgili hiç bilmediğiniz o detaylar...

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Babası Çerkes kökenli bir makine mühendisi, annesi ise Rumeli (Macaristan) göçmeni bir felsefe öğretmeniydi. Ortaokulu İstanbul'daki Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimi için Almanya'nın Würzburg Üniversitesi'ne giderek diş hekimliği bölümüne kaydoldu ve burada dört yıl öğrenim gördü. Üniversitenin son sınıfındayken, yaz tatilinde ailesini ziyaret etmek üzere İstanbul'a döndü. 1963 yılında, Ses dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı ve birinci olmayı başardı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Bu yarışmanın ardından aralarında Genç Kızlar, Çiçekler Açarken, Güllü ve Aşk Mabudesi gibi klasiklerin bulunduğu sayısız filmde başrol oynayan Ediz Hun, romantik ve dramatik rollerdeki başarısıyla hafızalara kazındı.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Ediz Hun, zarafeti ve kişiliğiyle sadece döneminin değil, Türk sinema tarihinin efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Kartal Tibet’in oğlu da kendisi kadar ünlüymüş! Bakın o küçük çocuk kim çıktı... Herkes ona hayran!

Sinema kariyerinin yanı sıra çevreye olan duyarlılığı ve eğitime verdiği önemle de tanınan Hun, ilerleyen yıllarda çevre bilincine dair bu alanda da topluma hizmet etti.