Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Yirmi yılı aşkın bir kariyerin getirdiği olgunlukla artık sektörü çok daha farklı bir yerden okuduğunu anlatan Hudson, durumu şu sözlerle özetliyor: "O kadar genç yaşta aday gösterilmek bir başkaydı... Şimdi dönüp baktığımda, yirmi yıllık bir kariyerin ardından bir odaya girdiğinizde hissettiğiniz şey çok farklı. Etrafınızda on yıllardır tanıdığınız, birlikte çalıştığınız insanlar var. Her şey daha tanıdık, daha sıcak ve bu işin doğasını artık çok daha iyi anlıyorsunuz."