Trend Galeri Trend Magazin Kate Hudson'dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Kate Hudson'dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Hollywood'un sevilen yıldızlarından Kate Hudson, tam 25 yıl önce "Almost Famous" (Şöhrete Bir Adım) filmiyle ilk Oscar adaylığını aldığında henüz sadece 21 yaşındaydı. Bugün 46 yaşında olan ve başrolünü Hugh Jackman ile paylaştığı "Song Sung Blue" filmindeki muazzam performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında bir kez daha Oscar'a aday gösterilen Hudson, geçmişe dönüp baktığında hissettiklerini ilk kez bu kadar samimi bir dille paylaştı. Peki, Hollywood'un deneyimli ismi çeyrek asır sonra gelen bu büyük başarı hakkında neler düşünüyor?

Giriş Tarihi: 28.02.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 11:44
Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

"People" dergisine konuşan Kate Hudson, Cameron Crowe imzalı Almost Famous filmindeki unutulmaz Penny Lane rolüyle kazandığı ilk adaylığından bu yana geçen 25 yılı değerlendirdi. Yıllar boyunca romantik komedilerden ciddi dramalara kadar geniş bir yelpazede yeteneğini kanıtlayan ünlü oyuncuya, 21 yaşındaki o genç, heyecanlı ve Oscar adayı haline ne tavsiye vereceği soruldu. Hudson'ın yanıtı ise oldukça netti: "Cevap çok basit, hiçbir şey. Asla geriye dönüp bakmam."

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Hayatını, zaman zaman zorluklar barındırsa da harika ve ayrıcalıklı anlardan oluşan bir seri olarak gördüğünü belirten yıldız oyuncu, "Asla geriye bakıp olayların farklı olmasını dilemiyorum," diyor.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Hataların ve güvensizliklerin insanı şekillendirdiğine inanan Hudson, gençlik yıllarındaki o belirsizliklerin tam da "olması gerektiği gibi" yaşandığını vurguluyor. O yıllardaki kendine sadece, "Aynen devam et, sakın durma" diyeceğini söylüyor.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

İKİ FARKLI DÖNEM, İKİ FARKLI HEYECAN

2001 yılındaki ödül sezonunun 21 yaşındaki bir genç kız için çok gerçeküstü ve zaman zaman ürkütücü olduğunu itiraf eden Hudson, bugünkü adaylığının ise kendisine çok daha farklı duygular hissettirdiğini ifade ediyor.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Yirmi yılı aşkın bir kariyerin getirdiği olgunlukla artık sektörü çok daha farklı bir yerden okuduğunu anlatan Hudson, durumu şu sözlerle özetliyor: "O kadar genç yaşta aday gösterilmek bir başkaydı... Şimdi dönüp baktığımda, yirmi yıllık bir kariyerin ardından bir odaya girdiğinizde hissettiğiniz şey çok farklı. Etrafınızda on yıllardır tanıdığınız, birlikte çalıştığınız insanlar var. Her şey daha tanıdık, daha sıcak ve bu işin doğasını artık çok daha iyi anlıyorsunuz."

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

EN BÜYÜK DEĞİŞİM: ANNELİK VE O TATLI ANI

25 yıl öncesine kıyasla Kate Hudson'ın hayatındaki en büyük ve en anlamlı fark elbette annelik. 22 Ocak sabahı erken saatlerde açıklanan Oscar adaylıklarını televizyondan takip ederken, 7 yaşındaki kızı Rani de sürpriz bir şekilde ona katılmış.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

O anları gülümseyerek anlatan başarılı aktris, "Rani gecenin bir yarısı yanıma geldi, ki bunu normalde pek sık yapmaz. Başta neler olduğunu pek anlamadı ama sonra durumu kavradı.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Gerçi 'adaylık' tam olarak ne demek biliyor mu emin değilim, sanırım ödülü zaten kazandığımı sanıyor!" sözleriyle okuyanları tebessüm ettirdi.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

"SONG SUNG BLUE" İLE YENİDEN ZİRVEDE

Gerçek hayatta Milwaukee'de bir Neil Diamond anma grubu kuran bir çiftin ilham verici hikayesini ekrana taşıyan Song Sung Blue filminde Claire Sardina karakterine hayat veren Hudson, izleyicileri ve eleştirmenleri büyülemiş durumda. Bu performansıyla Altın Küre ve SAG Ödülleri'nin ardından Akademi'nin (Oscar) de radarına girmeyi başardı.

Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne ve Renate Reinsve gibi oldukça güçlü rakiplerle yarışacak olan Kate Hudson, anlaşılan o ki bu ödül sezonunda hem şıklığıyla hem de çeyrek asırlık tecrübesinin getirdiği o sarsılmaz özgüvenle parlamaya devam edecek.