Kate Hudson’dan 25 yıl sonra gelen Oscar itirafı: 21 yaşındaki haline böyle seslendi!

Hollywood'un sevilen yıldızlarından Kate Hudson, tam 25 yıl önce "Almost Famous" (Şöhrete Bir Adım) filmiyle ilk Oscar adaylığını aldığında henüz sadece 21 yaşındaydı. Bugün 46 yaşında olan ve başrolünü Hugh Jackman ile paylaştığı "Song Sung Blue" filmindeki muazzam performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında bir kez daha Oscar'a aday gösterilen Hudson, geçmişe dönüp baktığında hissettiklerini ilk kez bu kadar samimi bir dille paylaştı. Peki, Hollywood'un deneyimli ismi çeyrek asır sonra gelen bu büyük başarı hakkında neler düşünüyor?