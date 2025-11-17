Trend
Galeri
Trend Magazin
Katy Parry'le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau'nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!
Katy Parry'le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau'nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!
Katy Perry ile aşk yaşamaya başlayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gündemde dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire de ikilinin yaşadığı ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:54