Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile şarkıcı Katy Perry arasındaki aşk, uzun süredir magazin gündeminde. Bu kez sessizliğini bozan Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire, medyanın ve kamuoyunun ilgisine rağmen duygularını samimi bir şekilde paylaştı. Sunucu Arlene Dickinson'ın, yeni ilişkinin yarattığı kamuoyu baskısıyla nasıl baş ettiği sorusuna yanıt veren Grégoire, şunları söyledi: "Hepimiz insanız ve olaylar bizi etkiler. Olaylara nasıl tepki vereceğiniz sizin kararınız. Gürültü yerine müziği dinlemeyi tercih ediyorum."