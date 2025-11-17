Trend Galeri Trend Magazin Katy Parry'le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau'nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Katy Parry'le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau'nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Katy Perry ile aşk yaşamaya başlayan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gündemde dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire de ikilinin yaşadığı ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:54
Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

'I Kissed a Girl', 'Hot N Cold' ve 'Roar' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Katy Parry, sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Parry, Orlanda Bloom'la 9 yıllık büyük aşkını bitirmesinin ardından herkese büyük bir şok yaşatmıştı.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

İkilinin neden ilişkilerini sonlandırdığı herkes tarafından merak edilirken, yakın kaynaklar 'beklenen bir ayrılık' olduğunu iddia etmişti.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Ünlü şarkıcı ayrıldıktan bir süre sonra bomba aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve adı aşk dedikodularına karışan Parry, ilk kez geçen yaz aydında yemek yerken kameralara yansımıştı.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Ortaya çıkan bomba aşk sorasından ikili hiçbir objektif karşısına çıkmamıştı.

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile şarkıcı Katy Perry arasındaki aşk, uzun süredir magazin gündeminde. Bu kez sessizliğini bozan Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire, medyanın ve kamuoyunun ilgisine rağmen duygularını samimi bir şekilde paylaştı. Sunucu Arlene Dickinson'ın, yeni ilişkinin yarattığı kamuoyu baskısıyla nasıl baş ettiği sorusuna yanıt veren Grégoire, şunları söyledi: "Hepimiz insanız ve olaylar bizi etkiler. Olaylara nasıl tepki vereceğiniz sizin kararınız. Gürültü yerine müziği dinlemeyi tercih ediyorum."

Katy Parry’le aşk yaşamaya başlamıştı! Justin Trudeau’nun eski eşi ilişkileri hakkında konuştu!

Kamuoyunun yorumlarının bazen zorlayıcı olabileceğini kabul eden Grégoire, kendi duruşunu korumaya önem verdiğini belirtti:
"Bu, duygularım olmadığı anlamına gelmiyor. Ağlamıyorum, çığlık atmıyorum, gülmüyorum… Hayır! Hepsi var. Ama ne yapacağım benim kararım."