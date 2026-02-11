Trend
Kavuşmaları 28 yıl sürmüş! Biricik Suden ve Mazhar Alanson'un herkesi şaşırtan o tanışma hikayesi: "İlk görüşte..."
23 yıllık birliktelikleri ile magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Biricik Suden ve MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, tanışma hikayeleriyle büyüledi. Adeta film senaryolarına konu olabilecek olan bu aşk hikayesi için meğer tam 28 yıl boyunca birbirlerine kavuşmayı iple çekmişler!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 11:46