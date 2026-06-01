Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'e olay yaratan iddia: "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım"

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında adeta yer yerinden oynatacak açıklamalara imza attı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in yeni projesini duyurmasının ardından sessizliğini bozan Açar, yıllardır içinde tuttuğu saklı kalmış konuları ilk kez gün yüzüne çıkardı. Geçmişe dair çarpıcı detaylar barındıran ve telif haklarından eski ilişkilere kadar uzanan bu hamle, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 12:05
Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı olan Açar, ünlü şarkıcı Nilüfer'in yeni bir şarkı çalışmasını duyurmasının ardından adeta sessizliğini bozdu.

Çocukluk yıllarına ve babası Kayahan'la ilgili anılarına değinen Açar, geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak hukuki bir savaşın sinyalini verdi.

ÇOCUKLUK YILLARI VE İLK ŞOK

Sözlerine Nilüfer'le nasıl tanıştıklarından bahsederek başlayan Beste Açar, uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak artık konuşma zamanının geldiğini belirtti. Çocuk yaşlarda tanıştıklarını ifade eden Açar, şu kelimeleri kullandı:

"Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı…"

Açıklamasının devamında yıllar öncesine giden Açar, Kayahan ve Nilüfer arasındaki ilişkiyi öğrendiği dönemi ise tam olarak şu sözlerle hatırlattı:

"Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da…"

ŞARKILAR ÜZERİNDEKİ MÜCADELE VE "SİNSİRELLA" TEPKİSİ

Kayahan'ın daha önce yayımlanmamış eserlerinin başka sanatçılar tarafından seslendirilmesi için uzun yıllardır mücadele verdiğini söyleyen Beste Açar, telif hakları konusunda yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı şu ifadelerle dile getirdi: "Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben…"

Paylaşımının devamında vites artıran ve oldukça sert bir üslup kullanan ünlü isim, tepkisini tam olarak şu kelimelerle ortaya koydu: "İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella'ya paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar!"

ŞARKILARA YASAK VE HUKUKİ SÜREÇ KAPIDA

Kayahan'ın geçmişte telif hakları nedeniyle aldığı bazı kararları hatırlatan Beste Açar, Nilüfer'e yönelik radikal bir karar aldığını belirterek kelimesi kelimesine şunları söyledi:

"Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım"

Bu konuda avukatıyla birlikte gerekli adımları atacağını ve yasal süreci başlatacağını duyuran Açar, açıklamasını şu net mesajla noktaladı:

"Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün…"

Haber Girişi Gözde Nur - Editör