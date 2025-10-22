Trend Galeri Trend Magazin Kayahan'ın kızı veryansın etti! Beste Açar'dan İpek Açar'a olay sözler: "Şeytan da bir melekti!"

Kayahan'ın kızı veryansın etti! Beste Açar'dan İpek Açar'a olay sözler: "Şeytan da bir melekti!"

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından babasının vefatından önceki eşi İpek Açar Kömürcü'ye sert sözlerle yüklendi. 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen "Açar" soyadını kullanmayı sürdüren İpek Açar'a tepki gösteren Beste Açar, paylaşımlarında adeta ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:07
Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Magazin dünyasında yeni bir "soyadı krizi" gündeme bomba gibi düştü. Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü'ye sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Konunun kaynağı ise İpek Açar'ın 2019 yılında evlendiği Alper Kömürcü'ye rağmen hala "Açar" soyadını kullanmasıdyı.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Beste Açar, ardı ardına yaptığı paylaşımlarda duruma tepki göstererek, "Bu kadar saygısızlık pes ötesi" ifadelerini kullandı.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

İşte Beste Açar'ın yapmış olduğu paylaşımlar!

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

İşte Beste Açar'ın yapmış olduğu paylaşımlar!

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

İşte Beste Açar'ın yapmış olduğu paylaşımlar!

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Açar'ın yayınlayarak Beste Açar'a öfke kusması magazin dünyasında kısa sürede gündem oldu.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

ANMA KONSERLERİ DE OLAY YARATMIŞTI...

Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü ile aynı sahnede babasının şarkılarını söylemesini sert bir dille eleştirmişti. Yaşanan olay üzerine ise Açar ve eşi, Beste Açar için tedbir talebinde bulunmuştu. İpek Açar kendisine gelen eleştirilere ise açıklama yaparak, 'Çok özenle hazırlanıyoruz Kayahan konserlerine. Senede bir defa anma yapıyoruz. Her yaz da konserlerimiz var. Vefa sözle değil yürekle olur.'' cevabını vermişti.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

BESTE AÇAR'DAN YANIT GELDİ!
Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın açıklamalarına cevap verdi.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"EYŞAN DİZİ KARAKTERİ DEĞİLMİŞ"

Açar "Yeni kocasıyla eski kocasını anıp hasılatı sayarken aklına bunu söylemek gelmiş. Eyşan bir dizi karakteri değil gerçekmiş." diyerek eski üvey annesine adeta öfke kustu.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Açıklamalarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Beste Açar, geçen haftalarda da özel hayatı ile gündeme gelmişti.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek'le nikah masasına oturmuş, ancak evliliklerinde iki yılı dolduramayan çift, Bölek'in aldattığı gerekçesiyle ayrılma kararı almıştı.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Beste Açar, Mart ayında ise İsmail Aslan'la yeni bir aşka yelken açarak dikkat çekmişti.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

EŞLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR!

Nikahlı eşler arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Evren Bölek'in Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya verdiği röportaj tartışmayı daha da alevlendirdi.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Evren Bölek, ilk olarak Beste Açar'la nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlattı; "Bir otelde işletmem vardı. Orada 90'lar gecesi yaptık, Tayfun çıktı sahneye. Tayfun'un davetiyle Beste de gelmişti. O gece tanıştık. Sonra bir gün aradı babasının anma konseri için. Ben sponsor oldum. O dönem bir yakınlaşma oldu ve biz görüşmeye başladık."

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"3 AY BOŞ KARIN SEVDİK"
Bölek, Açar'ın evlenmek için hamile olduğunu söylediği yalanını iddia ederek, "Bir gün hamile kaldığını söyledi. Evlenmek için "Hamileyim" demiş meğer. 3 ay boş karın sevdik. Ben mahkemeye beni götürdüğü hastaneleri, sahte raporları da sundum." ifadelerini kullandı.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"BU REZİLLİĞE SON VERİRSE BOŞANIRIM"

Evren Bölek, nikahlı eşinin "Para vermediğim içi boşanmıyor" sözlerine cevap niteliğinde ise şunları söyledi: "Boşanmak için önceliğim para değil. Şu iş bitene kadar bu rezilliğe son vermesi. Hala "Eşim İsmail" diyor. Bu rezilliğe son verirse boşanırım. Bir de benimle ilgili bir şey konuşmayacağını taahhüt etmesi lazım."

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

NİKAHLI EŞLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

EVREN BÖLEK'TEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR!
Evren Bölek, Açar'yın yeni sevgilisinin bir açıklamasına sinirlenerek adeta ateş püskürmüştü.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, yeni eşi Alper Kömürcü'yle beraber "Kayahan Şarkıları" turnesine çıkacağını duyurmuş, İsmail Aslan ise bu projeyi "Yeni eşle, eski eş için konser verilmez" diyerek eleştirmişti.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"İKİ KOCALI HÜRMÜZ"

Aslan'ın açıklaması, Evren Bölek'i kızdırdı. Tepkisini "Bunu diyen benim karımın dini nikahlı sevgilisi" sözleriyle dile getiren Bölek, "Beste'yle resmi olarak evliyiz. Boşanma aşamasındayız ama ilk davamız 16 Eylül'de görülecek. Daha boşanmadan o beyefendiyle dini nikah kıymış. Ben Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kocasıyım, o da Allah katında kocası. İki kocalı Hürmüz yani. Benim kalp hastası annemin ne halde olduğunu düşünün. 60 küsur yaşında ve ona 'kızım' diyordu. Bir tartışma olduğunda onu kızı, beni damadı yapıyordu. Böyle giderse boşanma davamız en az 4-5 sene sürer." ifadelerini kullanmıştı.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

'HASTANELİK OLDUM'

Evren Bölek, eşinin yeni bir ilişkiye başladığını öğrendiğinde büyük şok yaşadığını ve bayıldığını söyleyerek, "Haberi ilk aldığımda sokak hayvanları yararına bir organizasyon yapıyordum. Bayılmışım. Beni hastaneye götürdüler, sakinleştirici iğne yaptılar. Kim olsa aynı tepkiyi verir, çünkü biz yeniden görüşmeye başlamıştık. Zaten Tayfun'u da aldatmıştı. Bunu biliyorum, çünkü biz tanıştığımızda ben Tayfun'un menajeriydim." demişti.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"PARA VERMEDİĞİM İÇİN DE BOŞANMIYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beste Açar, son olarak boşanma sürecinin devam ettiği eşi Evren Bölek'in kendisiyle ilgili söylediği iddialara açıklık getirid. Açar, "1.5 yıldır boşanmaya çalıştığım bir süreç var. Avukatlar ilerliyor. Yüzünü dahi görmedim, sesini dahi duymadım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Doğru tektir ve kendisinin boşanmama sebebi sadece benden para istiyor oluşu.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

Evliliğimiz süresince de ben onun iki kez hacizini ödedim, maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama artık ben böyle bir boşanma sürecine şahit olmadım. Benim de annem babam ayrıldı, ben de boşandım. Ki evlatlarım vardı, ortak edinilmiş mallarımız da vardı. Burada hiçbir şey yokken kendisi benden para istiyor. Para vermediğim için de boşanmıyor" dedi.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BOŞANMAYI BEKLEMEYECEĞİM"

Açar, İsmail Aslan'la ilişkisinin dava açtıktan sonra başladığını belirterek, "Ben ona dava açtıktan 8 ay sonra ilişkim oldu. Ve evet imam nikahıyla da evlendik. Boşanınca resmi olarak da evleneceğim. Ömrümün sonuna kadar onun gibi bir adamdan boşanmayı da beklemeyeceğim. Çünkü para almadan boşanmayacağını söylüyor.

Kayahan’ın kızı veryansın etti! Beste Açar’dan İpek Açar’a olay sözler: Şeytan da bir melekti!

"EVLERDEN IRAK OLMASI GEREKEN BİR KARAKTERDİR"

Eski eşinin açtığı bir dava var, ben de ona şahitlik yapacağım. Eski eşine de mağduriyet yaşanmış. O bir koca olarak maddi manevi sorumluluğunu yerine getirmeyen, yalan söyleyen, evlerden ırak olması gereken bir karakterdir. Bu da benim sınavımdı, mezun oldum." ifadelerini kullandı.