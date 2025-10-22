Trend
Kayahan'ın kızı veryansın etti! Beste Açar'dan İpek Açar'a olay sözler: "Şeytan da bir melekti!"
Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından babasının vefatından önceki eşi İpek Açar Kömürcü'ye sert sözlerle yüklendi. 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen "Açar" soyadını kullanmayı sürdüren İpek Açar'a tepki gösteren Beste Açar, paylaşımlarında adeta ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:07