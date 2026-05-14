Kaybettiği parmak şöhreti getirdi! Türk sinemasının Gaddar Kerim’i bakın nasıl ünlü olmuş...

Siyah gözlüklerin ardındaki o delici bakışlar ve sırtından eksik etmediği paltosuyla Yeşilçam'ın en "karizmatik" sert adamıydı. Ancak Hikmet Taşdemir'in asıl büyük hikâyesi, senaryosunu bizzat hayatın yazdığı o sarsıcı gerçeklikte saklıydı. Bir talihsizliğin, nasıl olup da Türk sinemasının en ikonik kötü adamlarından birini doğurduğu, kurgu filmleri bile gölgede bırakacak türden. 82 yıllık ömrünü noktalayan usta oyuncu, arkasında tesadüflerle örülü, sinema tarihinin en sıra dışı başarı öykülerinden birini miras bıraktı.