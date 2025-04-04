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Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su ve 'Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!
Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su ve 'Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!
Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' ve 'Eleman'ı canlandıran Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 10:21