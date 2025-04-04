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Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su ve 'Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' ve 'Eleman'ı canlandıran Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 10:21
Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Absürt komedinin mizah dergilerinden ekrana taşınması özel televizyonların açılmasıyla oldu. Ercan Yazgan'ın can verdiği Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 94 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana gelmişti. Uzun yıllar yayınlanan absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü.

Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun Kaygısız'ın en büyük oğlu olan Eleman ise hafızlardan silinmemişti.

Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

İşte Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...