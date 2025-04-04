Trend Galeri Trend Magazin Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su ve 'Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!

Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su ve 'Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' ve 'Eleman'ı canlandıran Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor?