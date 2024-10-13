'Kayıp Kamyon' filmi ile kaybettiğimiz duygularla yüzleşeceğiz!
a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına bu hafta Kayıp Kamyon filmi oyuncuları Yetkin Dikinciler ve Ülkü Hilal Çiftçi konuk oldu. Yetkin Dikinciler, "Kayıp Kamyon bir arayış hikâyesi. Filmde kaybettiğimiz duygularımızla yüzleşeceğiz. Hasletlerimizden söz edeceğiz. Görmezden gelmemeyi hatırlatacağız. İnsanlar hâlâ sığınacakları kalbi arıyorlar. Seyirciyle dertleşeceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 08:13