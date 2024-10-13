’Kayıp Kamyon’ filmi ile kaybettiğimiz duygularla yüzleşeceğiz!

a para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize programına bu hafta 'Kayıp Kamyon' filmi oyuncuları Yetkin Dikinciler ve Ülkü Hilal Çiftçi konuk oldu.

YETKİN DİKİNCİLER



Kayıplarımız ve onlarla yüzleşmek bize çok şey kazandıracak. Kamyonlar dolusu duyguyu günde 2-3 cümle ile anlatmak zor. 'Kayıp Kamyon'da kendi kaybetmeye yüz tuttukları duygularıyla ve söyleyemedikleri bir kamyon sözle yüzleşecekler.

Herkes kendi ezberinden davranıyor filmde. Senaryonun ödül alması, o damarı yakalamış olması, bir oyuncu olarak senaryoyla ilgili heyecan duymak çok özel bir durum. Okur okumaz bir heyecan yarattı bende. Heyecanlarla yaşayan insanlarız.

Vasıf yola çıkıyor, Fehmi de ona yol arkadaşlığı ediyor. Hatta deyim yerindeyse terapist gibi eşlik ediyor. Hayatta gördükleri kendi yaraları, travmaları ona yaşı küçük de olsa küçük dersler vermesini sağlıyor. Fehmi, dede ile torun arasında tutkal vazifesi görüyor.

Dede torun sahneleri fazla ama Fehmi, Zeynep'e yancılık yapıyor. Güzel bir fayda ilişkisi oluyor aralarında. Samimiyeti unutmamayı, içtenliği ve sadece kendimizin olmadığını, bizim dışımızda da bir hayat olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

