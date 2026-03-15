Kaynana kabusunu yendi, yeniden evleniyor! Ünlü manken zor günleri geride bıraktı

'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün, dönemin en ünlü mankenlerindendi. Ünlü modacıların defilelerinde boy gösterirken evlenip gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Ancak 2013 yılında tekstilci Mustafa Yüksel ile hayatını birleştirmişti. Eski eşinin isteği üzerine modelliği bırakan Sülün, kayınvalidesi ile kayınpederinin sürekli evliliklerine müdahale ettiğini söylemişti. Sülün ayrıca yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiği iddiasıyla eski kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu. Mahkeme, eski kayınpeder ve kayınvalide hakkında 2'şer yıl 6'şar ay 15 gün hapis cezası vermişti. O dönem ünlü manken tazminat da kazanmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren Sinem Sülün, uzun süre sessizliğe bürünmüştü.