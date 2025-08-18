Trend Galeri Trend Magazin 'Kaynanalar'ın 'Döndü'sü olarak akıllarda yer etmişti! 77 yaşındaki Defne Yalnız en büyük dileğini açıkladı: Ölmeden önce yapmak istediği şey...

1974 yapımı 'Kaynanalar' dizisi bir döneme damga vurarak akıllarda yer etmişti. Usta oyuncu kadrosuyla hafızalarda hala taze bir yer edinen dizi, özellikle Defne Yalnız'ın canlandırdığı "Döndü" karakteriyle unutulmazlar arasında yer aldı. 77 yaşına gelen Defne Yalnız, uzun yıllar boyunca ekranlarda iz bırakan kariyerinin ardından şimdi hayatının en büyük hayalini açıkladı...

Giriş Tarihi: 18.08.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:20
1974 yapımı Kaynanalar dizisi, dönemin televizyon tarihine damga vurmuş ve hafızalarda taze bir yer edinmişti.

Dizinin usta oyuncu kadrosu arasında yer alan Defne Yalnız, özellikle "Döndü" karakteriyle izleyicilerin kalbinde unutulmaz bir yer kazandı.

77 yaşına gelen Defne Yalnız, uzun yıllar boyunca ekranlarda iz bırakan kariyerinin ardından hayatının en büyük hayalini açıkladı.

'KÖTÜ KADIN' KARAKTERİ OYNAMAK'

Genellikle komik karakterlerle karşımıza çıkan usta oyuncu, "Bir tek dileğim var; ölmeden önce 'kötü kadın' karakteri oynamak istiyorum" dedi.

Açıkladığı hayaliyle dikkatleri çeken Yalnız aynı zamanda mütevazı eviyle de ilgi odağı oldu.

77 yaşındaki oyuncunun evinin duvarları, hayatı boyunca biriktirdiği anılarla dolup taşarken, birçok fotoğraf ve albüm de bu duvarları süslüyor.

Yalnız ayrıca, kaybettiği merhum eşi ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mete Sezer'in fotoğraflarını da duvarlarda yer vermiş.

Defne Yalnız, geçmiş yıllara ait kıyafetleriyle sunucuya ve izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Eski milli futbolcu Yılmaz Vural, şimdi teknik direktörlük yaparak adından sıklıkla söz ettiriyor.

Kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan eski futbolcu, son olarak eviyle dikkat çekti.

Yılmaz Vural'ın Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks evi görenleri hayrete düşürdü.

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!

Türk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Berdan Mardini, son zamanlarda iş hayatıyla dikkatleri çekiyor.

Başarıyla ilerleyen kariyerinin ardından, son dönemde büyük yatırımlara imza atan Mardini, 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kurarak yeni bir iş koluna el atmıştı.

7 yılın sonunda hayaline kavuşan ünlü türkücü, o anları da sevenleriyle paylaşmıştı.

Berdan Mardini son olarak, kralların malikanesini aratmayacak eviyle adından söz ettirdi.