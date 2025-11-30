Trend
Kazandığını gayrimenkule yatırıyor! Alman oyuncu Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı: İstanbul'un o yerlerinde...
Almanya doğumlu Wilma Elles, Türkiye'de kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor. Oyuncu, çoğu ünlünün aksine Dubai'den veya Londra'dan değil, İstanbul'dan gayrimenkul alıyor. Elles, tek çocukla yetinen meslektaşlarının tersine çok çocuk yapıp ülkenin geleceğine de katkıda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 30.11.2025 06:07