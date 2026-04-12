Trend Galeri Trend Magazin Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk"projesiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, hayatının en zor günlerini paylaştı. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, babasıyla olan o son veda anını anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:01
Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" projesindeki performansı ile Türk televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Aslıhan Güner, katıldığı bir programda hayatının en acı tecrübesini anlattı.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim, babasının zamansız kaybına dair ilk kez bu kadar derin ve içten açıklamalarda bulundu.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

60 yaşında hayata veda eden babasının tertemiz bir hayat sürdüğünü ve hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirten Güner, vefat haberinden sadece iki gün önce aralarında geçen o diyaloğun detaylarını paylaştı.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

"TUTUNDUĞUM ŞEY ALLAH'A OLAN İNANCIM"

Gözyaşları içinde o anları hatırlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Yani bence 60 yaş çok erken, çok erken bir yaş. Güzel beslenirdi. İçkisi sigarası olmayan bir insandı. Öyle hiç gece hayatı falan yoktu. Çok tertemiz, düzgün bir adamdı gerçekten babam. Hani o anlamda kırgınım hayata ama bir yandan da çok mücadele etti. Uzun sürdü hastalık. Ama işte tabii ki inançlı bir insanım. O yüzden de tutunduğum tek şey tabii ki Allah'a olan inancım. Şükrettiğim çok fazla şey var. Onlar benim için en büyük tutunacağım liman diyeyim. Çünkü iyi bir baba kız ilişkisi vardı aramızda. Çok iyi bir babaydı benim için.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

"BABAMIN O CÜMLELERİ 33 YILIN TEŞEKKÜRÜ GİBİ OLDU"

Ben ona iyi bir evlat olmak için elimden geleni yaptım ve onu kaybetmeden birkaç gün önce de ben yine setteydim. Görüntülü konuştuk. Orada böyle iki elini açıp benden ne kadar razı olduğunu ve Allah'a şükrettiğini bana söyledi. Ben onu görünce ve onu duyunca sonrasında ben ağladım çok. Niye bilmiyorum ama hani demek ki hissetti. Böyle biraz veda konuşması gibiydi. Ben de böyle biraz duygulanmıştım. Bana dedi ki 'Kızım ağlama ben sizi çok seviyorum, senden çok razıyım. Her gün ellerimi açıp Allah'a şükrediyorum seni bana verdiği için'. Ben böyle bir an öyle söyleyince sanki hakikaten 33 yılın teşekkürü gibi oldu babamın bana o cümleleri.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Hep söyler. Ben ona hep çok sevdiğimi söylerim. Hani birbirimize onu hissettiririz. Ama böyle bir konuşma bana o an çok duygu olarak çok yüksek gelmişti ve ben ağlamaya başlamıştım. Sonra baktım babam da ağlamaya başladı. Sonra zaten hızlıca kapattı babam. Çok görmemizi istemedi o durumu. Telefonu kapattıktan sonra ben kız kardeşimle beraber ağladık yani böyle bir saat. Şükürler olsun ki o gün iyi ki gelmişler ve ben iyi ki gördüm babamı o gün.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

"EŞİMİN FİLM SETİNDE BABAMIN VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Yani yanına yattım. Masaj yaptım ona. Hep derdi. Elin çok iyi geliyor bana. Genel olarak herkes söyler. Elimin iyi geldiğini. Yani genel olarak babama da o gün böyle bir dua ettim. Sonra yanına yattım. Sarıldım böyle. Neslihan'a da dedim ki kız kardeşim 'Neslihan birkaç tane fotoğrafımızı çek' dedim babamla. Yani hiç bilmiyorum neden. Yattım sarıldım böyle birkaç tane böyle fotoğraf vesaire falan çekti. Şükürler olsun iyi ki yani olmuş o bende. İyi ki onu paylaşmışım. O anı yaşamışım. Birbirimizi gördük falan. Ondan sonra onlar geri döndüler eve. Ben de bir veya iki gün sonra işte tekrar başka bir sete gidecektim. Eşim o sırada sinema filmi çekiyordu. Onun setinde de konuk oyuncuydum ben. Onun için işte hazırlandık. Yine kız kardeşimle ben tekrar sete gittim. Derken orada ben haberi aldım. Yani iki gün sonra kaybettim babamı"

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Güner'in yapmış olduğu bu duygu dolu açıklamlaar kısa sürede magazin dünyasında dikkat çekti.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Ünlü oyuncu açıklamalarıyla bir kez daha babasına duyduğu özlemi ve sevgiyi gözler önüne serdi.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Öte yandan Güner'in gözlerden uzak tuttuğu evlilik hayatı da oldukça dikkat çekiyor...

2010 yılında aynı dizide tanışarak başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Oyunculuk dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti geçtiğimiz günlerde Karaköy'de görüntülendi.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Gazetecilerle konuşan ikiliden Güner, "Evde kim daha erken hazırlanır?" sorusuna, "Planlıyımdır, bir gece önceden düşünürüm her şeyi" yanıtını verdi.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kılıç ise "Ben süslüyüm, bir saatte hazır olabilirim" diyerek güldü. Çiftin eğlenceli halleri ise objektiflere yansıdı.

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

Kelimeler boğazında düğümlendi: Aslıhan Güner babasının vefatını gözyaşlarıyla anlattı! Meğer acı haberi orada almış...

