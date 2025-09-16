Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı! "Gol Kralı"nın güzelleri güzeli Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi: "Kim der ki 70 yaşında..."

"DALDIM GİTTİM O GÜNLERE"

Merhum sanatçı Metin Arolat, paylaştığı bu nostaljik fotoğrafa, "Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz" notunu düşmüştü.