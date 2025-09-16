Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı! "Gol Kralı"nın güzelleri güzeli Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi: "Kim der ki 70 yaşında..."

Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı! "Gol Kralı"nın güzelleri güzeli Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi: "Kim der ki 70 yaşında..."

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Gol Kralı" filminde 'Sevim' karakterine hayat veren güzeller güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali gündem oldu. 70 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği görenleri adeta kendine hayran bıraktı. İşte Gol Kralı'nın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 16.09.2025 14:38
Doğum adı Sonja Eady olan İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını alan Yeşilçam yıldızı hem kariyeri hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Suna Yıldızoğlu, kariyeri boyunca birçok ünlü isim ile birlikte başarılı projelere imza attı.

Aziz Nesin tarafından yazılan, Kartal Tibet tarafından yönetilen 1980 yapımı komedi filmi Gol Kralı'nda Kemal Sunal, Suzan Avcı, Reha Yurdakul, Hüseyin Kutman, Mürüvvet Sim gibi usta oyuncular yer aldı.

Şimdilerde 70 yaşında olan Gol Kralı filminde "Sevim Ferferik" karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Dillere destan güzelliği ile yıllara meydan okuyan Yıldızoğlu, adeta gençlik iksiri içmiş gibi! İşte Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Suna Yıldızoğlu'nun son hali...

"KİM DER Kİ 70 YAŞINDA..."

Sosyal medya kullanıcıları, Suna Yıldızoğlu'nun son hali için 'Her daim güzel', 'Hiç yaşlanmıyor', 'Zaman sizde tersine işliyor', 'Kim der 70 yaşında!', 'Ben gözlük değil bir fıstık görüyorum', 'Öyle güzel doğmuşsunuz ki dünyaya +1'le başlamışsınız' şeklinde yorumlarda bulundu.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜLERİN GENÇLİKLERİ...

MEHMET YALÇINKAYA

Ekranların sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Paylaşımıyla takipçilerini adeta maziye götüren ünlü şefin gençliğini görenler, gözlerine inanamadı.

TIPA TIP AYNI

Yalçınkaya, yıllar içindeki değişimini gösteren karelere şu notu düştü:

"Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki..."

HAMDİ ALKAN

Şimdilerin ünlü yönetmeni Hamdi Alkan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ile takipçilerini geçmişe götürdü.

Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

SERDAR ORTAÇ

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düşmüştü.

DİDEM UZEL

Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti.

Uzel, paylaşımında "Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerine yer verdi.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Arzum Onan

Arzum Onan

"SENE 98 Mİ, 99 MU FALAN FİLAN"

Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu fotoğrafını "Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan )" notu ile Instagram'da paylaştı.

"DALDIM GİTTİM O GÜNLERE"

Merhum sanatçı Metin Arolat, paylaştığı bu nostaljik fotoğrafa, "Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz" notunu düşmüştü.

"42 YIL… İLK GÜNDEN BİLE DAHA MUTLU…"

Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Senan Levent, Instagram sayfasında "42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…" mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine "Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep...." sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da "42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

"54. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ"

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı.