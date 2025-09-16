Trend
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı! "Gol Kralı"nın güzelleri güzeli Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi: "Kim der ki 70 yaşında..."
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Gol Kralı" filminde 'Sevim' karakterine hayat veren güzeller güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali gündem oldu. 70 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği görenleri adeta kendine hayran bıraktı. İşte Gol Kralı'nın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...
Giriş Tarihi: 16.09.2025 14:38