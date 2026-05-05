Kemal Sunal’dan Cüneyt Arkına’a ’dijital esaret’: Efsanelerin hatırası para hırsına mı kurban ediliyor?

Şöyle de bir tehlike var; mirasçı para kazanma hırsıyla örneğin Fikret Hakan'ı, Cüneyt Arkın'ı kötü, hatta bu efsanelerin karakterine uymayan yapımlarda oynatabilir!

Özetle Akademi, gerçekte var olmayan ya da ölmüş oyunculara ve yapay zekanın yazdığı senaryolara Oscar ödülü vermek zorunda kalmamak için yapay zeka kullanımını büyük ölçüde yasakladı.

Bu karar şimdilik oyuncuları ve senaryo yazarlarını işsiz kalmaktan kurtarır.

Tabii Oscar her şey demek değil. Teknolojinin önünde kimse duramaz.

Gelecekte oyuncu performansları ve senaryo başta olmak üzere birçok aşaması yapay zeka ile hazırlanmış yapımları daha çok izleyeceğiz.

Belki de Marlon Brando'nun, Kemal Sunal'ın, Steve McQueen'in yapay zeka klonu varken, yeni oyuncuları umursamayacağız!

