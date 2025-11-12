Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal’ın biricik rol arkadaşı, Salako’nun Reşit Ağa’sıydı! Yeşilçam’ın efsanesi İhsan Yüce’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Meğer dahiymiş…

'Kibar Feyzo'da Hacı Hüso, 'Salako'da Reşit Ağa…' Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Yüce, sadece ekranda gördüğümüz karakterlerle değil, çok yönlü yetenekleriyle de sinema tarihine damga vurdu. Üstelik kökenleri de oldukça şaşırtan bir yerden… İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 10:49
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Yüce, 1929 yılında Elazığ'da dünyaya geldi ve 1991'de aramızdan ayrılana kadar Türk sinemasına sayısız eser bıraktı.

Kafkasya Dağıstan göçmeni bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Yüce, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Gençliğinde özel sektörde muhasebecilik yapan usta, 1952 yılında İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu ile sahneye adım attı.

Kısa ömürlü olsa da Bizim Tiyatro'yu kuran Yüce, 1965-1966 yıllarında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda, 1968'de ise Ankara Drama Tiyatrosu'nda oyunlar sahneledi. "Suç ve Ceza" ile "Sahne Işıkları" gibi oyunlar onun tiyatrodaki başarısını gözler önüne serdi.

Sinemaya ise Altın Yumru filmiyle adım atan İhsan Yüce, Ertem Eğilmez'in yapımlarında rol alarak kariyerini pekiştirdi.

Genellikle baba, muhtar gibi sıcak ve samimi karakterlerle izleyici karşısına çıkan Yüce, filmlerinde toplumsal ve sınıfsal temaları da ustalıkla yansıttı.

SADECE OYUNCU DEĞİLMİŞ!

Ancak İhsan Yüce, yalnızca bir oyuncu değildi. 'Kibar Feyzo'nun senaryosunu kaleme alarak senarist yönünü de ortaya koyan Yüce, aynı zamanda yönetmen, arkeolog, ressam ve heykeltıraş olarak da yeteneğini gösterdi.

Türk sinemasına 169 film, 59 senaryo ve 10 yönetmenlik çalışması kazandıran usta, pek çok genç yeteneği de sahneye kazandırdı. Kemal Sunal ve Tarık Akan ile yakın dost olan Yüce, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman gibi oyuncuların kariyerine de destek verdi.

İhsan Yüce'nin zarafeti ve yüce gönüllülüğü, yayınlamadığı şiirlerinde de kendini gösteriyordu.

Hayatı boyunca kurduğu samimi dostluklar, 1991'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldığında dostu Can Yücel'in yaşadığı üzüntüyle bir kez daha ortaya çıktı. "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" sözleri, onun insanlığa ve dostluğa verdiği değeri anlatıyordu.

Bugün geride bıraktığı eserler ve çok yönlü yetenekleriyle Yeşilçam tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan İhsan Yüce, sinemanın gizli dahisi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ ÇOCUK OYUNCUSU NECATİ ARSLAN'IN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getiren film, hem sıcak aile atmosferiyle hem de unutulmaz replikleriyle sinema tarihine damga vurmuştu.

Filmin en küçük karakteri "Tuncay", masum yüzü ve "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınmıştı. İşte o küçük çocuğu canlandıran Necati Aslan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRETİN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

1966 yılında Malatya'da dünyaya gelen Necati Aslan, Yeşilçam'ın en üretken döneminde kamera karşısına geçti. Henüz çocuk yaşta elde ettiği şöhret, onu dönemin en tanınan çocuk yıldızlarından biri haline getirdi.

Neşeli Günler dışında Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma, Deli Kadir ve Mirasyediler gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

KAMERA ÖNÜNDEN YÖNETMEN KOLTUĞUNA

Zamanla oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Aslan, sinemanın arka planında üretmeye devam etti. Yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık gibi birçok alanda görev alarak sektörde kalıcı bir yer edindi. Bugüne kadar 30'dan fazla senaryo kaleme alan başarılı isim, aynı zamanda film müzikleri de besteleyerek çok yönlülüğünü kanıtladı.

"KÜÇÜK TUNCAY" ARTIK USTA BİR SİNEMACI

Yıllar içinde kamera önündeki masum çocuk imajını geride bırakan Necati Aslan, bugün sektörün deneyimli isimlerinden biri olarak anılıyor. Yeşilçam'a olan sevgisini hiç kaybetmeyen sanatçı, genç yaşta tanıştığı sinema dünyasını hiçbir zaman terk etmedi. Günümüzde yönetmenlik ve yapımcılık yapmayı sürdüren Aslan, Yeşilçam mirasını yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aslan'ın son hali, sosyal medyada gündem yarattı. Onu hâlâ küçük "Tuncay" olarak hatırlayanlar, şimdiki halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken, pek çok kullanıcı "Zaman gerçekten su gibi akıp geçmiş" yorumlarında bulundu.

YEŞİLÇAM'IN EFSANE KUŞAĞINDAN BİR İZ

Necati Aslan, sadece bir çocuk yıldız olarak değil, Yeşilçam'ın duygusal ve samimi anlatım tarzını günümüze taşıyan isimlerden biri olarak da hatırlanıyor.

Münir Özkul'un oğlu "Tuncay" karakteriyle sinema tarihine kazınan sanatçı, bugün hâlâ Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bir döneme damgasını vuran o minik yüzün artık olgun bir sanatçıya dönüşmesi, Yeşilçam'ın yaşayan tarihini bir kez daha hatırlattı. Necati Aslan'ın son hali, geçmişle bugünü buluştururken, Yeşilçam tutkunlarına da nostaljik bir yolculuk yaşattı.

KEMAL SUNAL'IN BİRİCİK ROL ARKADAŞI AYBEN ERMAN!

Televizyon ekranlarında ilk olarak 1958 yapımı 'Ayşe'nin Çilesi' filmiyle izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu Ayben Erman daha sonra 'Güngörmüşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Gazino Bülbülü' ve 'Şendul Şaban' gibi pek çok yapımda boy gösterdi.

1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filminde oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayben Erman, yıllara meydan okuyan görünüşüyle sevenleri arasında büyük ilgi gördü.

2019 yılında hayatını kaybeden biricik ablası Ayşen Gruda'ya özlemini sık sık dile getiren usta oyuncu, son dönemde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündeme geldi.