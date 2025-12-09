Trend
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan hüzünlendiren paylaşım! "Uçak yolculuğunda bilmece çözmekle oyalanıyorum"
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal yıllar geçse de gönüllerdeki yerini hep koruyor. Yokluğu en çok eşini yaralayan Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hüzünlendirdi.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:33