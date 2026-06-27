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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan Kadir İnanır'a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: "Kemal'in tek arkadaşıydı..."

Türk sinemasının iki efsane devi Kadir İnanır ve Kemal Sunal, beyaz perdede yan yana gelmeseler de kamera arkasında kurdukları devasa dostlukla herkesi şaşkına çeviren bir vefa hikayesine imza attı! Usta sanatçı Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından Sunal ailesi derin bir yasa boğulurken, Gül Sunal'ın yaptığı itiraflar duyanları duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 14:30
Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Beyaz perdede bambaşka dünyaların yıldızları olan, biri toplumsal gerçekçi dramların sert ve mağrur delikanlısı, diğeri ise saf ve halktan bir gülüşle milyonları peşinden sürükleyen komedi dehası olarak sinema tarihine geçen Kadir İnanır ve Kemal Sunal, hayat boyu parmakla gösterilen bir dostluğu paylaştı. İkili, 1970'li yıllarda tanışarak sarsılmaz bir bağ kurdu. Magazin dünyasının kameralarından uzakta, gözlerden ırak ama bir o kadar da birbirine sonsuz güven duyan bu iki yakın arkadaşın yolları, sinema tarihine geçecek ilginç bir projede de kesişmişti.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Sinan Çetin'in kült haline gelen 'Komser Şekspir' filmi aslında ilk olarak Kemal Sunal için yazılmış, ancak usta komedyenin ani vefatı projeyi yarım bırakmıştı. Dostunun ani gidişiyle sarsılan Kadir İnanır, ona olan saygısından dolayı bu zorlu başrol teklifini kabul ederek dostunun yerini devralmış ve onun anısını o sahnelerde yaşatmıştı.


Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Kemal Sunal'ın 2000 yılındaki zamansız vefatının ardından, Kadir İnanır bu kadim dostluğu sadece anılarda yaşatmakla kalmadı, adeta Sunal ailesinin koruyucu abisi haline geldi. Acı vefat haberinin ardından bir televizyon programının canlı yayına bağlanan Gül Sunal, usta komedyenin ardından duygulandıran itiraf itiraflarda bulundu.

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Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

"KEMAL'İN TEK ARKADAŞI KADİR İNANIR'DI"

Gül Sunal, İnanır için, "'Kemal'in çok sevdiği, çok güvendiği bir dostuydu. Bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Kemal'in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Ali askerdeyken arayıp halini hatırını sorardı. 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derdi. Bunu yapan Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı diyebilirim. Özü sözü bir, güvenilir, çok mütevazı bir insandı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım' sözlerini söyledi.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

"BABAMA SARIL BENİM İÇİN"

Usta oyuncunun ölüm haberiyle sarsılan Sunal ailesinden Ali Sunal ise sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın eski ve karizmatik bir fotoğrafını paylaşarak tüm Türkiye'yi derinden etkileyen o tarihi vedayı gerçekleştirdi. İnanır'a olan hayranlığının hiçbir zaman bitmeyeceğini haykıran Ali Sunal, paylaşımına "Hoşçakal yakışıklım… Sana olan hayranlığım hiç bitmeyecek… (Babama sarıl benim için olur mu?)" notunu düştü.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Kısa sürede yüz binlerce beğeni ve duygu dolu yorum alan bu paylaşım, Yeşilçam'ın o eski, menfaatsiz ve sarsılmaz dostluk köprülerinin, ölümün soğuk yüzüne rağmen ne kadar güçlü ve kalıcı bir vefa bağıyla örüldüğünü tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

KADİM DOSTU ALDIĞI ACI HABERE DAYANAMADI! KADİR İNANIR'IN VEFATINI ÖĞRENEN TÜRKAN ŞORAY FENALAŞTI!

Kadir İnanır'ın vefat haberi, tüm ülkede derin bir sarsıntı yarattı. Yalnızca beyazperdede sergilediği eşsiz oyunculuğuyla değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde uyandırdığı saygıyla da milyonların gönlünde taht kuran unutulmaz aktörün bu vedası, sanat dünyasında yeri asla doldurulamayacak devasa bir boşluk bıraktı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Ancak vefat haberinin en çok sarstığı isimlerin başında, şüphesiz ki İnanır'ın sinemadaki en ikonik partneri olan Türkan Şoray geliyordu.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

İddialara göre, usta aktris bu kahreden bir telefonla öğrendi. Görüşme esnasında acı gerçeği duyan Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği öne sürüldü.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Türkiye, unutulmaz filmlerin efsanevi kahramanına veda etmenin tarifsiz ağırlığını yüreğinde hissederken; iddia edilen bu üzücü olay, Yeşilçam'ın efsane ikilisinin aralarındaki kopmaz sevgi bağının ne kadar güçlü, ne kadar samimi ve ne kadar özel olduğunu tüm sinemaseverlere bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından gelen taziye mesajları;

ORHAN GENCEBAY: "ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın dostu Orhan Gencebay, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın, onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin. 1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm."

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

YÜKSEL AYTUĞ: "TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise usta aktörün ardından Türk sinemasındaki büyük boşluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadir İnanır'la beraber Türk sinemasında bir devir kapandı. Yeşilçam'ın ilk yıllarından itibaren 'jön' olarak adlandırabileceğimiz son ismi uğurluyoruz. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybettik. Kaybı gerçekten çok büyük. Türk milleti onu arayacak ama geride bıraktığı eserlerle her zaman hatırlanacak."

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

YÖNETMEN ÜNAL KÜPELİ: "TAM BİR SANAT ADAMIYDI"

Ünlü yönetmen Ünal Küpeli de Kadir İnanır'ın insani yönlerine ve karakterine vurgu yaparak dostunu şu sözlerle andı:

"Dürüst, mert, asla dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı. Bonkördü, eli açıktı, herkes ile dosttu. Hayatı boyunca kimse ile sorunu olmazdı."

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

"BEN BİR GÜN ÖLDÜĞÜMDE TÜRKİYE'DE BÜTÜN EVLERDEN CENAZE KALKACAK"

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, sanatçının son dönemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kadir İnanır'ın son 8 yıldır üst üste son derece ağır sağlık sorunları yaşadığını belirten Levent İnanır, amcasının bu süreçte eşine az rastlanır bir direnç gösterdiğini, ancak nihayetinde vücudunun ve kalbinin yorgun düştüğünü ifade etti.

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, vefatın ardından telefonların hiç susmadığını ve bu büyük kaybın tüm ülkede derinden hissedildiğini vurguladı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

İşte ünlü isimlerden gelen diğer taziye mesajları:

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit, yakın dostunun vefatının ardından; ''Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer, o güzel bağı her zaman layık olduğu şekilde taşıyabilmek... Bence o Türkiye'de etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacaklar. Kadir'in şarkı, türkü söyleyebileceğini hiç tahmin etmezdim, bilmezdim. Bir adadan bir adaya kayıkla geçmemiz gerekiyordu. O arada bu başladı türkü söylemeye. "Sen şarkı da söyleyebiliyor muydun?" diye şaşırdım. "Elbette söylerim. Bugüne kadar fırsat mı oldu?" dedi. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse karşı tarafla münakaşa da ederdi'' dedi.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

NEBAHAT ÇEHRE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebahat Çehre, ''Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür.. Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu'' ifadelerini kullandı

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

AJDA PEKKAN

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, taziye mesajında ''Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.. Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ İSMİ KADİR İNANIR

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Aynı zamanda yönetmen ve senaristlik yapan sanatçı, Mehmet ve Rukiye İnanır çiftinin çocuğu olarak 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

Kalabalık ailesinin son çocuğu olan Kadir İnanır, 14 kardeşin en küçüğüydü. İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okuyan İnanır, bu yıllarda okul gösterilerinde sahne alarak oyunculuk yeteneğini sergiledi.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Daha sonra yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gören İnanır, Türkiye'nin ilk gazetecilik okulu olan Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda mezun oldu. Bugünkü adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan, 1966-1967 döneminde Fındıkzade'deki binasına taşınan ve özel teşebbüs olarak kurulan İstanbul Özel Gazetecilik Okulu, 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu ismini aldı.

Sanatçı, 1960'lı yılların sonunda Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

SİNEMAYA "YEDİ ADIM SONRA" FİLMİYLE ADIM ATTI

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 1968'de "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya adım atan usta oyuncu, ilk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı.

Bu filmden sonra Türk sinemasının erkek yıldızları arasına giren Kadir İnanır, zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Kariyerinde Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Şerif Gören, Memduh Ün, Erdoğan Tokatlı ve Melih Gülgen'in arasında olduğu usta sinemacılarla çalıştı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan ve Adile Naşit'le de filmlerde rol alan İnanır'ın Şoray'la başrollerini paylaştıkları yapımlar izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk sinemasının efsane ikilisi olarak gösterilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır, kamera karşısına birlikte geçtikleri 11 unutulmaz sinema filminde rol aldı. İkilinin Ahmet Mekin'le başrollerini paylaştıkları "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi, Yeşilçam'ın başyapıtları arasında gösterildi. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği bu kült eser, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı romanından sinemaya uyarlandı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

200'E YAKIN FİLMDE ROL ALDI

Yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, "5. Altın Koza Film Festivali"nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" (1973) adlı filmle "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli "Yılanların Öcü" adlı filmle ise 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

İnanır, 1990'da "Medcezir Manzaraları "adlı film ile de "3. Ankara Film Festivali"nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle değer görüldü. 40. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "Onur Ödülü" ve 37. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

Kariyerinde ayrıca birçok ödüle sahip olan usta oyuncu, 2000'de Sinan Çetin imzalı "Komser Şekspir" adlı filmle izleyiciyle buluştu. Uzun bir aradan sonra da 2003'te "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi.

Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. İnanır, 2005'te ise Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, "Sinema Bir Mucizedir" adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır, genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırdı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...

EN UZUN SOLUKLU DİZİSİ "MARZİYE" OLDU

Sanatçının en uzun soluklu dizisi, TGRT'de yayınlanan ve Gülben Ergen'le başrollerini paylaştığı "Marziye" adlı yapım oldu. Dizi, 1998 ile 2000 yılları arasında toplam 65 bölüm olarak ekranlara geldi.

Kadir İnanır, 1995-1996 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve halkın sorunlarını gündeme taşıyan "Böyle Gitmez" isimli televizyon programının sunuculuğunu yaptı. Yapım, bir dizi değil, toplumsal aksaklıkları ve sorunları işleyen bir haber ve tartışma programı niteliğindeydi.

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen İnanır, hiç evlenmedi.

Sanatçı, aynı zamanda Türk sinemasının usta oyuncusu olmasının yanı sıra kariyeri boyunca 2 filmde yönetmenlik koltuğuna oturdu. 1991 yapımı "Ah Gardaşım" adlı dram türündeki filmin ve 1992 tarihli "Savcı" adlı dizinin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi.

SON OLARAK 2019'DA "KAPI" FİLMİNDE ROL ALDI

İnanır, son olarak 2019'da Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ve köklere dönüş hikayesini anlatan sinema filmi "Kapı"da başrolde yer aldı. 2012'nin şubat ayında bel fıtığı nedeniyle ameliyatı olan İnanır, hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle yeniden bir ameliyat daha oldu.

Sanatçı, 3 Nisan 2013'te AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik "Akil Adamlar" listesine Akdeniz Bölgesi'nden girdi.

İnanır, 11 Şubat 2018'de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması (emboli) nedeniyle acil ameliyata alıan İnanır, daha sonra 24 Mart 2024'de Beykoz'daki evinde inme geçirdi ve bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Usta sanatçının hayatı, yönetmen Hüseyin Karabey tarafından "Kuzeyden Gelen Adam" başlığıyla belgesel olarak da hazırlandı. Yaklaşık 13 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen yapım, 44. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.

Kadir İnanır'ın ayrıca rol aldığı dizi ve filmler arasında "Kuzey Rüzgarı", "İzmir Çetesi", "İpsiz Recep", "Kardelen", "Kırık Ayna", "Derman Bey", "Elveda Katya", "Son Cellat", "Aşk Ölümden Soğuktur", "Tatar Ramazan Sürgünde", "Fırat", "Üç Arkadaş", "Kara Gün", "Aslanlar Kükreyince", "Dağların Kartalı", "Ankara Ekspresi" ve "Dertli Gönlüm" yer alıyor.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan Kadir İnanır’a büyük vefa! İtirafıyla duygulandırdı: Kemal’in tek arkadaşıydı...