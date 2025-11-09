Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal'ın güzelliğiyle mest eden rol arkadaşıydı! Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gölgen Bengü hakkındaki o gerçek duyanları şoke etti: "Meğer oyunculuktan sonra..."

Kemal Sunal'ın güzelliğiyle mest eden rol arkadaşıydı! Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gölgen Bengü hakkındaki o gerçek duyanları şoke etti: "Meğer oyunculuktan sonra..."

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan 'Meraklı Köfteci' filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de gönüllerde taht kurmuştu. Yeşilçam'a 2 film bıraktıktan sonra ortalıktan kaybolan ünlü oyuncu, yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 09.11.2025 15:44
Türk sinemasında parlayan yapımlardan biri olan 'Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile birlikte rol alan Gölgen Bengü, sergilediği oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ile de gönüllerde taht kurmuştu.

Yeşilçam'da Meraklı Köfteci'deki 'Fatma' karakteriyle adını duyuran Bengü, 1976'da katıldığı sinema artisti yarışmasında ikinci olmuştur.

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmden sonra 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile 'Aslan Bacanak' filminde 'Zeynep' karakterine hayat vermişti.

YEŞİLÇAM'A 2 FİLM BIRAKARAK ORTADAN KAYBOLDU!

Yeşilçam hayatına 2 film ile veda eden Bengü, elde ettiği şöhreti umursamayıp oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

O zamandan sonra bir daha da ekran karşısında görünmeyen ve kendini sır gibi saklayan Gölgen Bengü, son günlerde yeni hayatı ile gündeme geldi.

AKADEMİK KARİYERİNE YÖNELMEYİ TERCİH ETTİ

Oyunculuğu bırakma kararı alan Bengü, akademik kariyerine yönelerek Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

PROFESÖR OLDU!

Şimdilerde 70 yaşında olan Gökçen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE YEŞİLÇAM'IN EN ZARİF KADININ HİKAYESİ: LALE BELKIS

28 Kasım 1938'de İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelen Belkıs'ın asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Babası Çanakkale Savaşı'nda muhabere subayı İsmail Durmaz, annesi Hacer Hanım'dır.

Osmanlı döneminde gemi kaptanı olan dedesinin denizci geçmişi, onun adeta kaderine yön vermiştir. Ailenin altıncı ve son çocuğu olan Belkıs, 12 yaşına kadar Eyüp'te büyüdü; bu döneme dair anılarını "Doğduğum Ev" adlı şarkısında ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Eğitimini Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamlayan Belkıs, 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi seyahatine katılarak tasarımları yurtdışında tanıttı ve böylece "Türkiye'nin ilk milli mankeni" unvanını aldı.

Bu seyahat sırasında Belkıs soyadını aldı. Moda kariyerinden sonra sahneye yönelen sanatçı, Lale Oraloğlu'nun teklifiyle tiyatroya adım attı. Dormen, Arena ve Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı.

1966 yılında "Ölüm Tarlası" filmiyle Yeşilçam'a giriş yapan Belkıs, kısa sürede dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

İŞTE LEYLA BELKIS'IN SON HALİ! 86 YAŞINDA HAYRAN BIRAKIYOR...

Genellikle kışkırtıcı, frapan ve fettan kadın karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer eden sanatçı, 1970 yılında "Kalbimin Efendisi" filmiyle 7. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1984 yapımı Atıf Yılmaz filmi "Dağınık Yatak" ise onun sinema kariyerinin en önemli yapıtlarından biri oldu.

Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Lale Belkıs, 1967'den itibaren sahneye çıktı; İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. İstanbul'un seçkin gece kulüplerinde sahne alan sanatçı, aynı zamanda Sophia Loren ve Ava Gardner gibi isimleri Türkçeye dublajladı.

İkinci eşi yönetmen Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybeden Belkıs, anılarını "İpek Çoraplar" adlı kitabında kaleme aldı. Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren sanatçı, hâlâ Yeşilçam'ın en zarif ve en "tehlikeli" kadınlarından biri olarak anılıyor.

YEŞİLÇAM'IN FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİYLE BİR DİĞER İSMİ: HİKMET TAŞDEMİR!

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü adam" karakterlerinden biri, siyah gözlükleri, uzun paltosu ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Parmaksız kabadayı" lakabıyla tanınan usta oyuncunun sinema kariyeri, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi...

BİR TESADÜF, BİR CÜMLE VE DEĞİŞEN BİR HAYAT

1971 yapımı Baba filmiyle sinemaya adım atan Hikmet Taşdemir, uzun yıllar boyunca sayısız yapımda kabadayı, mafya babası, zorba ve korkulan adam rollerine hayat verdi. Ancak onu Yeşilçam'ın ikonik karakterleri arasına sokan asıl hikâye, yıllar önce yaşadığı bir iş kazasıyla başladı...

"Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı preste kaybettim," diyen Taşdemir'in hayatı bu kazayla kökten değişti. Yaralı eliyle dolaşırken ellerini hep cebinde saklayan Taşdemir, bir gün tesadüfen gittiği bir doktor ziyareti sırasında Yılmaz Güney ile karşılaştı. Bu karşılaşma, onun hayatının dönüm noktası olacaktı.

Taşdemir, o anı şöyle anlatmıştı:

"Askeri okulda okuduğum dönemde tanıdığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittim. Meğer Yılmaz Güney'in de doktoruymuş. Elim hep cebimdeydi. Güney bana dönüp, 'Elini cebinden çıkartsana,' dedi. Çıkardım, parmaklarımı görünce, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var, tam sensin!' dedi. İşte her şey o anda başladı."

GADDAR KERİM, MARDİNLİ ARİF, CIBIL HALİL...

Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz haline geldi. Ardından Umudumuz Şaban'daki Mardinli Arif ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil rolleriyle Yeşilçam'ın en korkulan ve unutulmayan karakterlerini oynadı.

Genellikle "kötü adam" rollerine hayat veren Taşdemir, mimikleri, sert duruşu ve sessiz tehditkâr haliyle Türk sinemasında bir dönemin kabadayı imajını şekillendiren isimlerden biri oldu.

SİLİVRİ'DE MÜTEVAZI BİR HAYAT

40 yılı aşkın süre Silivri'de yaşayan Hikmet Taşdemir, sinema dışında göz önünde olmayı tercih etmedi.

Mütevazı yaşamıyla bilinen oyuncu, Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri olmasına rağmen, şöhreti değil karakteri ön planda tutan isimlerdendi.

BİR EFSANE DAHA ARAMIZDAN AYRILDI

26 Ocak 2024'te, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Hikmet Taşdemir, ardında unutulmaz sahneler, güçlü karakterler ve gerçek bir yaşam öyküsü bıraktı.