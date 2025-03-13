Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Garip, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Hem güldüren hem de duygulandıran bu efsane filmde, Kemal Sunal ve minik yıldız Ece Alton 1986 yılında başrolleri paylaştı. Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Garip, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Yeşilçam'ın klasiklerinden biri haline geldi.