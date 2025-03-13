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Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!
Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Garip filmi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal'a filmde eşlik eden küçük Fatoş karakterini canlandıran çocuk oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Minik Fatoş'un yani Ece Alton'un son hali, görenleri şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:45