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Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Garip filmi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal'a filmde eşlik eden küçük Fatoş karakterini canlandıran çocuk oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Minik Fatoş'un yani Ece Alton'un son hali, görenleri şaşkına çevirdi!

Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:45
Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Garip'te Kemal Sunal'a eşlik eden sevimli Fatoş, yıllar sonra yeniden gündemde! Çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesi kazanan Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. Peki, Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, Fatoş karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Yıllar boyunca gözlerden uzak bir hayat süren çocuk yıldız, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı!

Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Garip, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Hem güldüren hem de duygulandıran bu efsane filmde, Kemal Sunal ve minik yıldız Ece Alton 1986 yılında başrolleri paylaştı. Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Garip, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Yeşilçam'ın klasiklerinden biri haline geldi.

Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

45 yaşına gelen Ece Alton, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Garip filminin minik Fatoş'u artık bambaşka biri! İşte Ece Alton'un son hali…

Kemal Sunal’ın küçük rol arkadaşıydı… Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son halini görenler inanamıyor!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.