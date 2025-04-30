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Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton'u bir de şimdi görün...
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton'u bir de şimdi görün...
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Garip filminin minik Fatoş'unu hepiniz hatırlarsınız. Şimdi 40'lı yaşlarında olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin ünlü yıldızının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:25