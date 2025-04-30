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Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton'u bir de şimdi görün...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Garip filminin minik Fatoş'unu hepiniz hatırlarsınız. Şimdi 40'lı yaşlarında olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin ünlü yıldızının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:25
Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton’u bir de şimdi görün...

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton’u bir de şimdi görün...

ECE ALTON ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton’u bir de şimdi görün...

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton’u bir de şimdi görün...

45 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Garip filminin minik Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! 45 yaşındaki Ece Alton’u bir de şimdi görün...

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.