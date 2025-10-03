Trend
Galeri
Trend Magazin
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın 'Mülayim Ters'iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın 'Mülayim Ters'iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...
Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Korkusuz Korkak'ta Kemal Sunal ile rol alan 'Mülayim Ters' lakaplı Kamer Sadık hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Emektar oyuncuyu meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...
Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 15:48