Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın 'Mülayim Ters'iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın 'Mülayim Ters'iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Korkusuz Korkak'ta Kemal Sunal ile rol alan 'Mülayim Ters' lakaplı Kamer Sadık hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Emektar oyuncuyu meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 15:48
Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 1979 yapımı Korkusuz Korkak yıllar geçse de hala ilgiyle izleniliyor. Film senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Özellikle filmde 'Mülayim Ters' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Kamer Sadık hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Oyuncu Kamer Sadık meğer 1971 yapımı Sinderella Saraylar Meleği filminde kadın oyuncu eksikliğinden dolayı kadın rolünde oynamış.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Emektar oyuncu hakkındaki bu gerçeği ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

YEŞİLÇAM'IN YAKIŞIKLI PRENSİ SERTAN ACAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yeşilçam'ın karizmatik jönlerinden Sertan Acar, 1970'li yıllarda adeta yıldızlar gibi parladı. Şöhretin doruğundayken ise beklenmedik bir şekilde ortadan kayboldu. Sinema dünyasında iz bırakan Acar, ani bir kararla beyaz perdeden uzaklaştı ve sessiz bir yaşamı seçti. Aradan geçen uzun yılların ardından ortaya çıkan ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU'NU KURTARDI

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

CÜNEYT ARKIN KENDİSİNE YARDIMCI OLDU

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Bir dönemin en gözde yıldızlarından biri olan Sertan Acar, parlak sinema kariyerini geride bırakıp bambaşka bir yol çizdi kendine.

Şöhretin ışıltılı dünyasından uzaklaşarak tamamen farklı bir meslek seçti ve İstanbul'u terk etti. Artık doğayla baş başa, sakin bir hayat sürüyor. Peki, Yeşilçam'ın unutulmaz jönü şimdi neler yapıyor? İşte yıllar sonra sessizliğini bozan Sertan Acar'ın dikkat çeken yaşam öyküsü…

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

KERPE'DE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, şimdi Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!

Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi.
O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE

Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

"KERPEDİEM"

Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adını verdiği bir butik otel açtı.

Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor.

Sinema dünyasına dair unutulmaz anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

TARIK TARCAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 68 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

İşte Tarık Tarcan'In son hali!

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın ’Mülayim Ters’iydi...Şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer o filmde kadın rolünde oynatmışlar...

İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!

Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.