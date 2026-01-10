Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş...

Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alan "Kılıbık", aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicinin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil karakterinin oğlu Erol, minik haliyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Erol hakkında ortaya çıkan gerçek ise duyanları şaşırttı. Meğer Yeşilçam'ın güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü bir oyuncunun kardeşiymiş. Bu sürpriz bağ, sinema tutkunlarını geçmişe götürdü. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Erol, bugün bambaşka bir yaşam sürüyor. İşte Kılıbık'ın Erol'unu Yeşilçam'a bağlayan o ünlü isim…

Giriş Tarihi: 10.01.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 07:42