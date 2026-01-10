Trend Galeri Trend Magazin Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş...

Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alan "Kılıbık", aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicinin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil karakterinin oğlu Erol, minik haliyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Erol hakkında ortaya çıkan gerçek ise duyanları şaşırttı. Meğer Yeşilçam'ın güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü bir oyuncunun kardeşiymiş. Bu sürpriz bağ, sinema tutkunlarını geçmişe götürdü. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Erol, bugün bambaşka bir yaşam sürüyor. İşte Kılıbık'ın Erol'unu Yeşilçam'a bağlayan o ünlü isim…

Giriş Tarihi: 10.01.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 07:42
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Hayatı evi ve eşinden ibaret olan 2 çocuk babası Kamil'in (Kemal Sunal) başına gelen trajikomik olayları anlatan filmde, usta oyuncuya Nevra Serezli eşlik etmişti.

Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde oğlu Erol'u canlandıran genç oyuncunun gerçekte güzel yıldızın kardeşi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi...

Kılıbık'ta Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen dönemin genç yıldızı, 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Fatma Girik'in erkek kardeşi Günay Girik'ten başkası değil.

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

BURAK ÖZÇİVİT- BURÇUN ÖZÇİVİT

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK