Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren Deniz Türkali, başarılı performansıyla iz bıraktı. Ancak usta oyuncunun aile hayatına dair bu gerçek pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Deniz Türkali'nin kızı, müzik dünyasının tanınan ve sevilen sanatçılarından biri çıktı.