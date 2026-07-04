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Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye'nin sevilen şarkıcısıymış...
Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye'nin sevilen şarkıcısıymış...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden İbo ile Güllüşah'ta Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Usta sanatçının özel hayatındaki bu detay ise birçok kişiyi şaşırtıyor. Meğer Deniz Türkali'nin kızı, Türk pop müziğinin sevilen ismiymiş.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 12:31