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Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye'nin sevilen şarkıcısıymış...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden İbo ile Güllüşah'ta Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Usta sanatçının özel hayatındaki bu detay ise birçok kişiyi şaşırtıyor. Meğer Deniz Türkali'nin kızı, Türk pop müziğinin sevilen ismiymiş.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 12:31
Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren Deniz Türkali, başarılı performansıyla iz bıraktı. Ancak usta oyuncunun aile hayatına dair bu gerçek pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Deniz Türkali'nin kızı, müzik dünyasının tanınan ve sevilen sanatçılarından biri çıktı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filminde gazeteci Oya karakterine usta oyuncu Deniz Türkali hayat vermişti. Aynı zamanda usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı kendisinden ünlü çıktı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

Sanatla yoğurulan bir aileden gelen ünlü ismin kızı meğer hepimizin tanıdığı ünlü şarkıcıymış.

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Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan Deniz Türkali'nin kızı sevilen şarkıcı Zeynep Casalini'den başkası değil.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

Sosyal medya hesabını kullanarak takipçilerini merakta bırakmayan Türkali ve kızının paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni geliyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

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Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

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Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

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Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

ALİNA BOZ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

NESLİHAN ATAGÜL

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

NEZ VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

SERENAY SARIKAYA

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

AFRA SARAÇOĞLU

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

KIVANÇ TATLITUĞ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Usta oyuncunun kızı meğer Türkiye’nin sevilen şarkıcısıymış...

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