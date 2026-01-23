Kemal Sunal’la oynamıştı! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı. Gerçek ismi Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti. Daha önce annesiyle birlikte fabrika çalışan Harika Avcı, Ahmet Gül'ün sekreteri oldu. Telefon görüşmesi yaptığı bir gazinocu tarafından sesi beğenilince, şarkıcılığa adım attı.