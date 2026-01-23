Kemal Sunal’la oynamıştı! İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın severek izlenen filmi İyi Aile Çocuğu gündem oldu. Filmde Oya karakterini oynayan güzel oyuncunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! Usta oyuncu İyi Aile Çocuğu'nda değil, daha birçok Yeşilçam yapımında rol almış. İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Harika Avcı'dan başkası değil. Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı. Gerçek ismi Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti. Daha önce annesiyle birlikte fabrika çalışan Harika Avcı, Ahmet Gül'ün sekreteri oldu. Telefon görüşmesi yaptığı bir gazinocu tarafından sesi beğenilince, şarkıcılığa adım attı. Güzelliğiyle de dikkat çeken yıldız, daha ilk projesi olan İyi Aile Çocuğu'nda, henüz 18 yaşındayken, Kemal Sunal ile başrolü paylaştı. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 1985 yapımı Gurbetçi Şaban'da 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 62 yaşında ve hala güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! 61 yaşındaki Akyamaç'ın son hali merak edilirken, Instagram pozları görenleri hayrete düşürdü. Müge Akyamaç'ı görenler 'Adeta yıllara meydan okuyor', '61'lik kraliçe' diyor. İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali... Yılların teğet geçtiği Mühe Akyamaç fit hali ile de yaşıtlarını kıskandırıyor. Fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğini kaybetmeyen Müge Akyamaç, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 2016 yılında Rüzgar'ın Kalbi filminde rol aldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Daha öncesinde de Poyraz Karayel'de yer alan oyuncu, şimdilerde televizyonlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kariyerine onlarca tiyatro oyunu sığdıran yıldız, 1992 yılında kadrosuna dahil olduğu İstanbul Üniversitesi Şehir Tiyatroları'nda halen görev yapıyor. Kameralardan uzaklaşan oyuncu, tiyatro sahnesinde yer almayı tercih ediyor. Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimlerini sizler için derledik... ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK MENDERES UTKU - AFACAN MENDERES UTKU - AFACAN MENDERES UTKU - AFACAN PINAR AYDIN PINAR AYDIN KÜÇÜK ONUR KÜÇÜK ONUR LALE BELKIS LALE BELKIS TARIK TARCAN TARIK TARCAN RAGGA OKTAY RAGGA OKTAY FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI SELDA ÖZBEK SELDA ÖZBEK ZARA ZARA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ GÖKÇE BAHADIR SERENAY SARIKAYA SEREN SERENGİL ALMEDA ABAZİ HADİSE EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR MANSUR ARK MANSUR ARK GÖKSEL GÖKSEL ESRA CEYHAN ESRA CEYHAN ESRA CEYHAN ESRA CEYHAN ESRA CEYHAN GÜLŞEN GÜLŞEN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL JANSET JANSET ARZUM ONAN ARZUM ONAN YÜKSEL AK YÜKSEL AK YAPRAK ÖZDEMİROĞLU YAPRAK ÖZDEMİROĞLU DENİZ SEKİ DENİZ SEKİ