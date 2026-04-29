'Kemalim yapmaz' repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Derya Artemel yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Derya Artemel, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Aliye, Zerda ve Kırgın Çiçekler yapımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı isim, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tiyatro sanatçısı Memetcan Diper ile mutlu bir evlilik sürdüren Artemel, 2021 yılında anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncu, son hali ve yenilenen tarzıyla sevenlerini şaşırtmayı başardı. Derya Artemel'in değişimi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 09:20
Ünlü oyuncu Derya Artemel, bir döneme damga vuran ATV dizileri Aliye ve Zerda ile izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, son olarak rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kemal'im yapmaz" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Sempatik tavırları ve güzelliğiyle ekranların aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu Derya Artemel, adından oldukça söz ettirmişti.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Derya Artemel, tiyatrocu Memetcan Diper ile hayatını birleştirdi.

Oyuncu çift mutluluklarını 2021 yılında kucaklarına aldıkları oğullarıyla taçlandırdı.

Derya Artemel, yıllar sonra yeni görünümüyle gündeme geldi. Bir dönemin sevilen yapımlarında rol alan ünlü isim, değişen tarzıyla dikkat çekti.

İŞTE YENİ İMAJI

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Artemel'in son hali hayranlarını şaşırttı. Derya Artemel'in yenilenen imajı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada paylaşılan kareleri kısa sürede ilgi odağı oldu.

PEKİ 7 NUMARA'NIN RÜYA'SI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yer alan "Yedi Numara" dizisi, yayınlandığı dönemden bugüne hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Gençlik temalı hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan projede 'Rüya' karakterine hayat veren Nuray Uslu, sergilediği performans ve doğal tavırlarıyla dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı.

Çekimlerin başladığı yıllarda 23 yaşında olan ve ekranlardaki sarı saçlı imajıyla özdeşleşen başarılı oyuncu, aradan geçen yılların ardından sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Günümüzde 49 yaşında olan Uslu'nun, imaj değişikliğine giderek siyah saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıkması takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımlarına yaptıkları yorumlarda doğal güzelliğinin yıllar içerisinde değişmediğine vurgu yaptı.

Hafızalarda hala canlandırdığı Rüya karakteriyle yer bulan Nuray Uslu, güncel formunu koruyan görüntüsü ve kariyerindeki duruşuyla beğeni toplamaya devam ediyor.

ARKA SIRADAKİLER'İN ASİ GÜZELİNİN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler, oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi.

Dizide rol alan birçok isim kariyerine farklı projelerle devam ederken, bazı oyuncular ise uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. En çok merak edilen isimlerden biri ise dizide 'Özge' karakterine hayat veren Sevda Dalgıç oldu.

Bir dönem dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Dalgıç'ın şimdilerde ne yaptığı ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Emir Güvenç ile mutlu bir evliliği olan Dalgıç, yıllar içerisindeki değişimiyle ve imajıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor.

Fit ve kaslı görüntüsüyle sporcuları bile kıskandıran Sevda Dalgıç'ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor.

HAYAT BİLGİSİ'NİN ÜRPERİ'SİNE BAKIN!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemden bugüne hafızalardaki tazeliğini korumaya devam ediyor.

Her biri ayrı bir karaktere bürünen oyuncu kadrosu, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Bu kadronun en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Ürperi karakteriydi.

Ceren Soylu'nun hayat verdiği Ürperi, kendine has tavırları, heyecanlı yapısı ve o meşhur replikleriyle dizinin en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

Yıllar geçmesine rağmen Hayat Bilgisi dizisi hala birçok kişi tarafından severek izlenirken, dizinin oyuncularının geçirdiği değişimler de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Özellikle Ürperi karakteriyle özdeşleşen Ceren Soylu'nun şimdilerde neler yaptığı ve nasıl göründüğü oldukça merak ediliyor. Artık gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta oyuncunun son hali, görenleri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

İşte yıllara meydan okuyan duruşuyla, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun merak edilen son hali...

Ekranlardan uzaklaşan ve sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Soylu'nun son hali kısa sürede gündem oldu.

Hala hafızalardaki yerini koruyan ünlü isim sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.