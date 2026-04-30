Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! “Vücudum tamamen temizlendi!”

Dünyaca ünlü yıldız Sam Neill'dan milyonları sevindiren haber geldi! 5 yıldır kanserle boğuşan 78 yaşındaki oyuncunun, umudunu kestiği anda başladığı o özel yöntemle hastalığı tamamen yendiğini açıkladı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 09:58
Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

Jurassic Park serisindeki efsanevi rolüyle hafızalara kazınan 78 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, beş yıldır mücadele ettiği kanserini tamamen yendiğini müjdeledi.

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

Avustralya merkezli 7News kanalına konuşan usta aktör, tedavi sürecinde yaşadığı tıkanıklıkları ve kendisini sağlığına kavuşturan çığır açan yöntemi samimi sözlerle paylaştı.

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

"KEMOTERAPİ BİR SÜRE SONRA İŞE YARAMAZ HALE GELDİ"

Mücadelesinin ilk dönemlerinde kemoterapi yöntemine başvuran Neill, bu süreci "berbat" olarak nitelendirirken bir noktadan sonra umutlarının tükendiğini şu sözlerle itiraf etti:

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

"Kemoterapi bir süre sonra işe yaramaz hale geldi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Durum da pek iyi görünmüyordu."

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

540 BİN DOLARLIK TIBBİ ZAFER: CAR-T TEDAVİSİ

Umutların tükendiği noktada Neill, bağışıklık hücrelerinin kanseri tanıyıp yok etmesi için genetik olarak kodlandığı CAR-T adlı bir deneme tedavisine katıldı.

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

Yaklaşık 540 bin dolar maliyeti olan bu kişiye özel immünoterapi yöntemi, aktörün hayatını değiştirdi. Son tarama sonuçlarını büyük bir mutlulukla karşılayan Neill, durumu şu sözlerle özetledi:

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

"Taramadan geçtim ve vücudumda hiç kanser yok. Bu olağanüstü bir şey. Bilinmeyen sulara açılıyorduk. Ne beklememiz gerektiğini kimse tam anlamıyla bilmiyordu."

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

"BU BİR MUCİZE DEĞİL, BİLİMİN EN İYİ HALİ"

Yaşadığı iyileşme sürecini "mucizevi" bulsa da, bunun arkasındaki bilimsel gerçeğe vurgu yapan usta oyuncu, "Bu bir mucize değil aslında. Bilimin en iyi hali" ifadelerini kullandı. Aslında hastalığı hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten aktör, bu deneyimini sadece benzer durumdaki kişilere umut ışığı olmak ve bu yöntemin ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için paylaştığını belirtti.

Kemoterapi artık fayda etmiyordu... Ünlü oyuncu o yöntemle ölümün kıyısından döndü! Vücudum tamamen temizlendi!

SETE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Sağlığına kavuşan Sam Neill, artık tek bir hedefinin olduğunu söyledi: Yeniden çalışmaya başlamak. Mesleğine olan tutkusunu şu cümleyle noktaladı: "Artık bir film daha yapma zamanım geldi."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör