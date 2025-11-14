Trend Galeri Trend Magazin Kenan İmirzalıoğlu’nun eski partneri şimdi üç çocuk annesi…48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları adeta model gibi…

Yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran Deli Yürek dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, bugün bambaşka bir hayatın içinde. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan başarılı oyuncu, kendini tamamen yoga ve sağlıklı yaşama adadı. Sporla iç içe geçen yaşamı sayesinde fit görüntüsüyle sık sık dikkat çeken 3 çocuk annesi Tokuş, son dönemlerde sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ünlü ismin çocukları da artık iyice büyüdü. Tokuş'un özellikle oğulları dikkat çekiyor; adeta modelleri aratmayan görünümleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldular.