Trend Galeri Trend Magazin Kenan İmirzalıoğlu’nun eski partneri şimdi üç çocuk annesi…48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları adeta model gibi…

Kenan İmirzalıoğlu’nun eski partneri şimdi üç çocuk annesi…48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları adeta model gibi…

Yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran Deli Yürek dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, bugün bambaşka bir hayatın içinde. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan başarılı oyuncu, kendini tamamen yoga ve sağlıklı yaşama adadı. Sporla iç içe geçen yaşamı sayesinde fit görüntüsüyle sık sık dikkat çeken 3 çocuk annesi Tokuş, son dönemlerde sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ünlü ismin çocukları da artık iyice büyüdü. Tokuş'un özellikle oğulları dikkat çekiyor; adeta modelleri aratmayan görünümleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldular.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 09:45
Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı.

Tokuş, spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündeme geliyor.

Yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş formunu koruyor ve sınırları zorluyor.

Zeynep Tokuş eşi Erdem Yılmaztürk'ün yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

"VARLIĞINA MİNNETTARIM"

Tokuş, "Canım kocam…sağlıkla,mutlulukla,huzurla,ailemizle nice kutlamalarımız olsun. Varlığına minnettarım 🥹❤️🙏🏽" notuyla "14 yılı birlikte devirdiği eşine aşkını haykırmıştı.

Zeynep Tokuş mutlu ailesiyle de adeta düşman çatlatıyor.

OĞULLARI BOYUNU GEÇTİ!

Çocuklarıyla bu kareyi paylaşan Zeynep Tokuş'un oğullarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

En küçük çocuğu Ayşe de Zeynep Tokuş ile benzerliğiyle dikkat çekti.

Deneyimli manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile sevgilisi Laçin Terlemez sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Paylaşımları ilgi ile takip edilen Ebru Şallı'dan son olarak sürpriz kare geldi...

47 yaşındaki güzel anne son olarak Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan ve müstakbel gelinini evinde ağırladı.

Onlara lezzetli yemekler yapan Ebru Şallı oğlu ve gelini ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez de sosyal medya hesabından kayınvalidesinin kendileri için hazırladığı sofrayı takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ile Barselona gezisinden kareler...

Bu yaz, Beren Tan'ın sevgilisi Laçin Terlemez'in doğum gününde bir araya gelen anne-oğul, pozlarını ardı ardına paylaşmıştı.

Müstakbel gelini ve oğlu ile karesini de paylaşmayı ihmal etmeyen Ebru Şallı'ya beğeni yağmıştı.

İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin'in aşk pozları...

Geçtiğimiz ay 20 yaşına basan oğlu Beren'in doğum gününü kutlarken nostaljik karelere de yer veren Ebru Şallı'ya tebrik ve beğeni yağdı.

İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan'ın son hali...

Şallı, paylaştığı karelere "İyi ki doğdun Berommmm! Ne ara 20 oldun sen! İyi ki seni doğurmuşum!" notunu düştü.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren'in yakışıklılığı dikkat çekerken "Keşke kayınvalidem Ebru Şallı olsa" yorumları da göze çarptı...

Bazı takipçiler Ebru Şallı'nın oğlu için "Çok canlar yakacak", "Mankenlere taş çıkarır", "Maşallah çok yakışıklı" gibi yorumlarda bulundu.