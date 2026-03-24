Kenan İmirzalıoğlu'nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, bu kez rol aldığı projeyle değil, memleketiyle gündemde! Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı ve atv ekranlarında reyting rekorları kıran A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun kökeni sosyal medyada merak konusu oldu. Pek çok kişi onu İstanbullu sanıyordu ancak gerçek çok başka çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Giriş Tarihi: 24.03.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 13:29
Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

Sinem Kobal'la mutlu yuvasıyla dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu, hem özel hayatı hem kariyeriyle gündemde! İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile reyting rekortmeni A.B.İ dizisinde Doğan karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

Peki birçok kişinin İstanbullu zannettiği sevilen oyuncu İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

ÜNLÜ OYUNCU BAKIN NERELİ?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındılar.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Ünlü oyuncu, dünyaya geldiği Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan köyüne sık sık gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

SİNEM KOBAL
İstanbul

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

HANDE ERÇEL

Bandırma

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

PINAR DENİZ

Adana

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

BİGE ÖNAL

İstanbul

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kökeni merak konusu oldu! Bakın aslen nereli

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır