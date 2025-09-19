Trend Galeri Trend Magazin Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenmişti...Seray Sever'den şoke eden itiraf! "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu"

2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine giren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, katıldığı bir programda özel hayatına ilişkin itiraflarda bulundu. Sever, "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu" dedi. İşte ünlü ismin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:37
Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine girmişti.

Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı.

Ünlü çift, mutlulu evlilikleriyle magazin camiasında parmakla gösterilen çiftler arasına girdi.

"KOCAMI ELİMDEN ALMAK İSTEYEN ÜNLÜLER OLDU"

Seray Sever katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Sever, "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu. 8 kez tüp bebek denedim, 49'umda anne oldum. Çok zor bir doğum sürecinden çıktım ama aşk çocuklarla başka bir şeye evrildi.

Kocamı 'Ölene kadar yanımda olsun' dediğim bir yerden seviyorum. Güven bizim için esas. Konum paylaşımı var, telefon çaldığında açar. İlk kez telefonunu kurcalamadığım bir adam var hayatımda"

İşte mutlu evliliklerini sürdüren diğer ünlü isimler...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN