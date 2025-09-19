Trend
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenmişti...Seray Sever'den şoke eden itiraf! "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu"
2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine giren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, katıldığı bir programda özel hayatına ilişkin itiraflarda bulundu. Sever, "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu" dedi. İşte ünlü ismin açıklamaları...
Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:37