Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu’yla ilişkisini böyle ilan etti! İşte o poz!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, açıklamaları ve ssyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez yeni payaşımıyla magazin gündeminde yer aldı. ARTIK GİZLENMİYORLAR Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile adı anılan Kerem Bürsin, ilişkilerini gizli tutmak istiyordu. ŞAŞIRTAN HAMLE Ancak ünlü çiftten yeni yılda şaşırtan bir hamle geldi. İŞTE O PAYLAŞIM! Ünlü çift, yeni yılda birlikteliklerini hayranlarına ilan etti. İşte Kerem Bürsin'in aşk dolu paylaşım! İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri... Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu. DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ... Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ? Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi. 'BENİ ASIL ÇEKEN...' 'Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu' ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı. Film setinde başlayan arkadaşlıkları, uzun soluklu bir ilişkiye ve evliliğe dönüşen bu ünlü çift, hakkındaki ayrılık söylentilerine rağmen birbirlerinden kopmadı. Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarını özel tutmayı tercih ederek medyada gereksiz konuşmalardan uzak durmayı başardı. İkili şimdilerin en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor... Günümüzden biraz geçmişe dönecek olursak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan'a olan aşkını ve tanışma hikayesini biliyor musunuz? Türk sinemasının unutulmaz filmlerine damga vuran, zarafeti ve sıcak tavrıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de güzelliği ve duru duruşuyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor. Türk sinemasının 'dört yapraklı yoncası'nın en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte büyüyen, sıcak ve kalabalık bir aile hayatının mutluluğunu yaşıyor. Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra, yarım asrı geride bırakan huzurlu evliliğiyle de takdir topluyor. Özel yaşamıyla da dikkat çeken usta oyuncu, uzun yıllardır süren örnek birlikteliğiyle sık sık övülen isimler arasında yer alıyor. Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra yarım asrı aşan huzurlu evliliğiyle de dikkat çekiyor. Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen usta oyuncu, uzun yıllardır sürdürdüğü örnek birlikteliğiyle takdir edilen isimlerin başında geliyor. 77 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selim Soydan ile omuz omuza bir yaşam sürüyor. Yıllar adeta su gibi akıp giderken, bu uzun ve huzur dolu birliktelik Koçyiğit'in hayatının en kıymetli dönemlerini oluşturdu. Bu mutlu birliktelikten, bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu olan kızları Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şu sıralar iki torununun ve onların dört çocuğunun sevgisiyle büyük anneanneliğin keyfini süren Hülya Koçyiğit, sunuculuk yaptığı programlarla da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. 1968'de hayatlarını birleştirdiği eşi Selim Soydan'la tanışma hikâyesini ise zamanında şöyle anlatmıştı… BÜYÜK AŞKIN HİKAYESİ! Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, 5 Temmuz 1968'den bu yana süren uzun ve huzurlu evlilikleriyle büyük bir aşkın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Çiftin yolları ilk kez Büyükada'da kesişmiş ve o anda birbirlerine gönülden bağlanmışlar. Selim Soydan, takım kampı nedeniyle bulunduğu Büyükada'da, dönemin Yeşilçam'ın en genç ve en gözde yıldızlarından Hülya Koçyiğit'le karşılaştığında adeta kalbi duracak gibi olmuş; o karşılaşma, onun için bir başlangıç olmuş ve kalbi o günden sonra hiç hızını kaybetmemiş! Azimli bir çaba ve kararlı bir ısrarla, o dönem evliliği hiç düşünmeyen Hülya Koçyiğit'i bile sonunda nikâh masasına oturmaya razı etmiş. 'Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım' demiş… Çift, 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturmuş. O gün öyle kalabalık bir nikah olmuş ki, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, nikah memurunun karşısına tam bir saat sonra çıkabilmişler. Sıcak, yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile, gözleri elleri birbirini kaybetmemiş. Ve o gün bir kez de şahitlerin önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya... Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve meslektaş eşi Cansel Elçin ise 2020 yılında hayatlarını birleştirerek aşklarını resmiyete taşıyan ünlü çiftlerden biri oldu. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın yarım asrı aşan büyük aşk hikayesi gibi, Bayat ve Elçin'in evliliği de sanat dünyasının sevilen birliktelikleri arasında yerini aldı. Ünlü çift mutluluklarını oğulları Atlas ile taçlandırmıştı. Şimdilerin en beğenilen ve takip edilen çiftleri arasında gösterilen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, sadece kariyerleriyle değil, özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak ünlü çiftin nasıl tanıştığı merak konusu oldu. Bir televizyon programına katılan Zeynep Tuğçe Bayat aşklarının başlangıcını bakın nasıl anlatıyor... 'AŞIRI GICIK OLUYORDUM' Aynı diizde bir dönem rol alan ve Cansel Elçin'le ilk kez orada tanışan Bayat, 'Aşırı gıcık oluyordum Cansel'e sette. Ufak bir rolüm vardı. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. Çok küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordum' ifadelerini kullandı. Bayat, Elçin'in kendisine numarasını verdiğini ve daha sonra onu kaydettiğini de samimiyetle anlattı. Bayat, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 'Numarasını bana verdi, dizi bitiyordu. Son sahneyi çekiyorduk, 'Yolun başındasın, numaramı al, işine yarar' dedi. Aldım ceketin cebine attım. Üç ay sonra cebimde buldum, buruşturup attım. Sonra geri aldım telefonuma kaydettim. Üzerinden 7 sene falan geçti' Böylelikle 7 sene sonra sevgili olan çift aşklarının ilk tohumlarını atmış oldu... EŞİNE İLK BAŞTA 'GICIK' OLAN TEK KİŞİ ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DEĞİLDİ... Meğer ünlü futbolcu Caner Erkin'e ilk karşılaşmalarında elini bile uzatmamış, hatta onu tam 14 kez engellemiş! Evet, yanlış duymadınız… Bu büyük aşk, telefon engellerini aşarak başlamış! Detaylar, adeta romantik bir film sahnesi gibi… AŞK BAŞLANGIÇTA O KADAR DA KOLAY OLMAMIŞ! Yıllardır örnek çift olarak gösterilen Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2017'de Roma'da sade ama büyüleyici bir törenle evlenmiş, bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı. Ancak meğer bu masal gibi aşk, oldukça zorlu bir başlangıçtan geçmiş! Ovalı, eşiyle ilk kez bir cilt doktorunda karşılaştıklarını anlattı. Futbolun popüler isimlerinden Caner Erkin'in o dönemde 'kavgacı bir imajı' olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, 'Karşıma geçti, elini uzattı ama ben elimi uzatmadım. Hayatımda ilk kez birine böyle davrandım,' dedi. 'TAM 14 KEZ ENGELLEDİM!' Aşkın fitilini ise Caner Erkin'in inadı ateşlemiş. Ovalı, eşiyle tanışmadan önce kendisini aramak isteyen Erkin'i tam 14 kez engellediğini itiraf etti! 'Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan arıyordu. Herhalde hayatımda en çok engellediğim kişi oydu,' diyen güzel oyuncu, sonunda merakına yenilip tanışmaya karar vermiş. 'ONU TANIDIKÇA DAHA ÇOK SEVDİM' İlk izlenimlerini zamanla tamamen değiştiren Ovalı, 'Tanıdıkça şaşırdım, bir insan bu kadar iyi olamaz dedim. Sonra ben onu daha çok sevdim,' sözleriyle ilişkilerinin derinleşme sürecini anlattı. Bugün hâlâ ilk günkü heyecanlarını koruyan çift, aşkın bazen inatla, bazen de sabırla büyüyebileceğinin en güzel kanıtı gibi görünüyor. ADETA BİR ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ: ALİ ÖZBİR VE ESRA EROL! Ünlü sunucu Esra Erol ile iş insanı Ali Özbir'in aşk yolculuğu, adeta bir romantik komediyi andırıyor. İkilinin yolları 2005 yılında ortak bir arkadaşları sayesinde kesişiyor. O yıllarda henüz televizyon dünyasına adım atmayan Esra Erol, bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışırken, Ali Özbir'le uzun bir flört dönemine giriyor. O dönemlerin en popüler mesajlaşma aracı, çiftin en çok kullandığı köprü oluyor. Saatler süren yazışmalar, karşılıklı şakalaşmalar ve küçük itiraflarla ilerleyen bu süreç tam altı yıl sürüyor. Ali Özbir, Esra Erol'a 'Seninle birlikte olursam evleniriz gibi hissediyorum ama evliliğe hazır değilim' sözleriyle içini açsa da, Esra Erol sabırla beklemeyi seçiyor. Genç yaşının verdiği coşkuyla bu bekleyişi zorlanmadan karşılıyor... Evlilik kararını aldıklarında ise, onları unutulmaz kılacak bir sürprize imza atıyorlar. Nikahlarını canlı yayında kıymaya karar veren çift, işin içine eğlenceli bir skeç de katıyor. Ali Özbir, programın 'damat adayı' olarak stüdyoya gelirken, Esra Erol telefonla yayına bağlanarak kendisine talip oluyor. İlk kez karşılaşıyormuş gibi yaptıkları bu sahnede birbirlerine sorular yöneltiyor, hayallerini paylaşıyorlar. Ardından ise milyonların gözü önünde kıyılan nikahlarıyla ömür boyu sürecek birlikteliğe adım atıyorlar. Bu özel an, Türk televizyon tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazınırken, günlerce konuşuluyor ve izlenme rekorları kırıyor. 2010 yılında evlenen Esra Erol ve Ali Özbir'in bugün iki erkek çocukları var. Aşklarının temeli sabra, güvene ve sevgiye dayanan çift, yıllar önce ekran başında başlayan masalsı hikayelerini, bugün aileleriyle birlikte mutlulukla sürdürüyor. AŞKLARIYLA HAYRAN BIRAKAN BİR DİĞER ÇİFT: NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞLU İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı. Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda 'çarpıldığını' dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, 'Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti' sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu. HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI! Doğulu, o günleri 'Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim' diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı 'Aslında ilk ben tavladım' diyerek doğruluyor. Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar. Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor. SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti. Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı. SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, 'Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım.' sözleriyle duygularını dile getirdi. Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü. 'AYRI KALAMIYORDUK' Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor: 'HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR' Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı: Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: TARTIŞMALAR KISA SÜRÜYOR Elbette onların da zaman zaman tartışmaları oluyor. Ancak Çayoğlu'na göre bu kavgalarda hep o geri adım atan taraf: EVDE PATRON KİM? Evliliklerinde eğlenceli bir dinamik olduğunu söyleyen Gürel, 'Evimiz aksiyonlu, patron sürekli değişiyor. Ruh halimize göre o gün kimin sözü geçer belli oluyor. Ama yemekler benden sorulur, çünkü en iyi ben yaparım. Ev işleri ise Serkan'da' diyerek ev hallerini de anlattı. GERÇEK AŞKIN KANITI OLDULAR 2014'te başlayan set arkadaşlığı, 7 yıl sonra masalsı bir düğünle taçlandı. Bugün hâlâ birbirlerine sevgi ve saygıyla bakan çift, hayranlarının gözünde 'gerçek aşk'ın karşılığı olmuş durumda. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hikâyesi, aşkın doğal, kendiliğinden ve plansız bir şekilde de büyüyebileceğini gösteriyor. Birbirlerine duydukları samimi bağlılık, onları Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri yapmaya devam ediyor. PEKİ SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU AŞKININ NASIL BAŞLADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? 1987 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Rizeli olan Sinem Kobal, Türk televizyonlarında ilk olarak 13 yaşında rol aldığı 'Dadı' isimli dizi ile boy göstermişti. Henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimine 8 yıl boyunca devam eden Kobal, sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alarak adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 13 yaşında yaşayan Kobal, ardından birçok projeye merhaba diyerek dizi severlerin gönlünde taht kurdu. Rol aldığı 'Selena' dizisi ile ününe ün katan başarılı oyuncu, son dönemlerde ekranlardan uzak bir hayat sürdürerek mutlu ailesi ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. AŞKLARI BAKIN NASIL ALEV ALDI! Sinem Kobal, geçtiğimiz yıllarda biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evli, mutlu ve çocuklu bir birliktelik yaşamasının ardındaki o tanışma hikayesini anlatarak duyanları şoke etmişti. Meğer Kobal, biricik eşi İmirzalıoğlu'nu ilk gördüğü andan itibaren ona çekildiğini hissetmiş. 'TUTTU KOLUMDAN ÇEKTİ' Kobal, İmirzalıoğlu için, 'Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.' sözlerini söylemiş ve ona ilk görüşte tutulduğunu itiraf etmişti. İMİRZALIOĞLU SAFINDA İŞLER AYNI GİTMEMİŞ! Ancak Sinem Kobal'ın ilk görüşte tutulduğu İmirzalıoğlu, Kobal'a ilk görüşte değil de dördüncü buluşmalarında aşık olduğunu itiraf etmişti. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a nasıl aşık olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştı: 'İLK GÖRÜŞTE AŞK DEĞİLDİ' '40 yaşından sonra aşık olur muyum hiç emin değildim. Sinem'le doğru zamanda doğru yerde denk geldik ve benim aşkım ilk görüşte aşk değildi, dördüncü buluşmamızda aşık oldum...' İLK ZAMANLAR GİZLİ SAKLI İLERLETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, ilk görüntülendikleri dönemde 'sadece arkadaşız' cümlesinin arkasına sığınmayı tercih ederek ilişkilerini medyadan bir süre gizli tutmayı tercih etmişlerdi. Ancak, bu süreç beraber çıktıkları Londra tatiline kadar sürdü. Londra'da samimi şekilde yakalanan ünlü oyuncuların aşkı, bu kareler ile belgelenmiş oldu. Mutlu mesut bir şekilde devam eden 1.5 yıllık ilişkilerinin üzerine 2016 yılında evlilik kararı alan çift sade bir nişan töreni ile dünya evine girmeyi tercih etmişti. Şimdilerde 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ve 2022 yılında dünyaya gelen diğer kızları Leyla ile çekirdek aile kuran başarılı oyuncular, mutlu evlilikleri ile görenlerin kalplerini ısıtmaya devam ediyor. FİLM SENARYOSUNU ARATMAYAN BİR DİĞER BÜYÜK AŞK: FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da iz bıraktı. Tayfur'un en çok konuşulan ilişkisi ise 33 yıl boyunca birlikte olduğu eski eşi ve kızının annesi Necla Nazır ile yaşadığı derin aşktı. Onların hikayesi, adeta bir film senaryosunu andırıyordu. İLK KARŞILAŞMA: FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın tanışma hikayesi, yıllar önce bir televizyon programında Necla Nazır tarafından anlatılmıştı. Nazır, ünlü sanatçıyla ilk kez bir program aracılığıyla tanıştığını açıklamıştı: 'Beni Hulki Saner bir projeye davet etti. 'Neclacım, bir müzikal film yapacağız. Ferdi Tayfur oynayacak,' dedi. Ben Ferdi Bey'i bir şarkıcı olarak değil, tiyatro sanatçısı gibi düşündüm. Sonra öğrendim ki, şarkıları da varmış. İlk gördüğüm posterinde bir şey dikkatimi çekti; gözlerinde bir aşk vardı. İşte o an bana ilk elektrik geldi,' diyerek duygularını dile getirmişti. Tayfur'un gözlerindeki o özel bakış, Nazır için aşkın başlangıcını simgeliyordu. Bu ilk karşılaşma, ikilinin hayatlarının kesişme noktası olmuştu. FERDİ TAYFUR'DAN ESKİ EŞİNE DUYGUSAL AÇIKLAMALAR Ferdi Tayfur da yıllar önce verdiği bir röportajda, Necla Nazır'a dair içten duygularını paylaşmıştı. Tayfur, 30 yıl boyunca birlikte oldukları günleri şöyle özetlemişti: 'Biz 30 yıl birlikte yaşadık. Onun ruhu benden ayrılmaz. Ayrılmak kolay değil. Evlerimiz arasında sadece 500 metre mesafe var. Bazen ayrı olsak da, kalbimiz her zaman birbirine yakın.' Tayfur, ayrılık üzerine de samimi açıklamalarda bulunmuştu: '60 yıl birlikte olanlar bile ayrılabiliyor. Ama biz her zaman birbirimizi anladık. Belki bir gün yeniden birlikte oluruz, belki olmayız. Her şey insana bağlı.' NECLA NAZIR'DAN HÜZÜN DOLU VEDA Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Necla Nazır da duygularını ifade etmişti. 33 yıllık eski hayat arkadaşı ve kızının babası olan Tayfur'un ardından Nazır, şunları söylemişti: 'Çok üzgünüm. 33 yıl boyunca hayatımı paylaştığım, çocuğumun babasıydı. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki gerçekten kıymetli biriymiş. Nurlarda yatsın.' Nazır'ın sözleri, hem aşklarını hem de yıllarca süren ortak yaşamlarını gözler önüne seriyor. FERDİ TAYFUR'UN SON GÜNLERİ VE MESAJI Ferdi Tayfur'un sağlık durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyordu. 19 Aralık'ta çekilen bir videoda Tayfur, sevenlerine moral veren bir mesaj iletmişti: 'Ben çok iyiyim. Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanın başına gelmez. Allah sizden razı olsun,' diyerek hem şükran hem de huzur dolu bir veda mesajı bırakmıştı. Bu sözler, onun hayata karşı dimdik duruşunu ve sevenlerine verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. 33 YILIN ARDINDAN BİR MİRAS Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın ilişkisi, yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir aile ve bağlılık örneği olarak da hafızalarda yer etti. 33 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan çift, farklı dönemlerde yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerinden kopmadı. Tayfur'un müzik ve oyunculuk kariyeri kadar, Necla Nazır ile olan özel hayatı da hayranları için unutulmaz bir miras bıraktı. Her iki isim de Türkiye'nin kültürel hafızasında yalnızca sanatçı olarak değil, aynı zamanda aşkı ve bağlılığı temsil eden simgeler olarak anılıyor. Ferdi Tayfur'un vefatı, hem Türk müzik dünyasını hem de özel yaşamıyla ilgili anıları derin bir hüzne boğdu. SON SÖZ: AŞKIN VE SANATIN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın hikayesi, aşk, bağlılık ve sanatın iç içe geçtiği bir yaşam öyküsü olarak anlatılabilir. Onların ilişkisi, yıllar boyunca sadece bir romantizm değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi haline geldi. Tayfur'un ardında bıraktığı eserler ve aşk hikayesi, uzun yıllar boyunca hem sanat dünyasında hem de hayranlarının kalplerinde yaşamaya devam edecek. TAM 50 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYAN YEŞİLÇAM'IN EN SEVİLEN ÇİFTİ: GÜLŞEN BÜBİKOĞLU VE TÜRKER İNANOĞLU Türk sinemasının unutulmaz çiftlerinden Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, Yeşilçam tarihine damga vuran bir aşk hikâyesine imza attı. Yarım asrı aşkın süredir süren birliktelikleriyle hem sinema dünyasında hem de magazin gündeminde örnek gösterilen çift, Türk sinemasının en istikrarlı aşk öykülerinden birini oluşturdu. Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Bubikoğlu'nun duygusal paylaşımları, yıllar süren aşklarının ne denli özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ 1970'lerin başında başlayan bu hikâye, dönemin genç ve parlak yıldız adayı Gülşen Bubikoğlu ile usta yapımcı Türker İnanoğlu'nun yollarının kesişmesiyle başladı. 1973 yılında sinema dünyasına adım atan Bubikoğlu, kısa sürede güzelliği ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türker İnanoğlu, Bubikoğlu'nun yeteneğini fark ederek onu başrollerde oynattı ve 'Yaban', 'Mahcup Delikanlı' ile 'Ah Nerede' gibi filmlerle genç yıldızın yükselişine destek oldu. Zamanla gelişen bu iş ilişkisi, derin bir aşka dönüştü ve dönemin magazin basınının ilgi odağı haline geldi. EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girerek Yeşilçam'ın en dikkat çekici çiftlerinden biri oldular. Aralarındaki yaş farkı o dönemde çok konuşulsa da, çiftin mutluluğu tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evlilik sonrası birlikte çalışmaya devam eden ikili, Türk sinemasına birçok unutulmaz proje kazandırdı. Bu birliktelik sadece bir aşk değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü iş ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi. ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDEN AŞK Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çifti, uzun yıllar boyunca şöhretin getirdiği baskılara ve Yeşilçam'ın yoğun temposuna rağmen ilişkilerini sağlam tutmayı başardı. Kızları Zeynep İnanoğlu'nun doğumuyla ailelerini daha da büyüten çift, 1980'li yılların sonlarından itibaren Bubikoğlu'nun sinemaya ara vermesiyle daha çok aile odaklı bir hayat yaşamaya başladı. Türker İnanoğlu ise sektördeki çalışmalarına devam etti. Bu süreçte yaşanan tüm zorluklar, çiftin birbirine olan bağlılığını ve sevgisini güçlendirdi. TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATI VE GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN ÖZLEMİ Türker İnanoğlu, uzun süren sağlık sorunlarının ardından 2 Nisan 2024'te İstanbul'da 87 yaşında vefat etti. Türk sinemasına yaptığı katkılarla her zaman hatırlanacak İnanoğlu'nun kaybı, hem ailesini hem de sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Eşinin vefatının ardından duygularını geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden paylaşan Gülşen Bubikoğlu, '50 yıllık dans… yarım asırlık yol arkadaşlığı… yani… herkesin harcı değil… 🙏❤️🌹' sözleriyle sevenlerinin yüreklerine dokundu. Bu paylaşım, çiftin yıllar boyunca süren büyük aşkını yeniden gündeme taşımıştı. YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN AŞK Gülşen Bubikoğlu'nun zarafeti ve Türker İnanoğlu'nun sinema dünyasına katkıları, onları Türk sinemasının unutulmazları arasına soktu. Yarım asır boyunca süren aşkları, sadece magazin dünyasında değil, gerçek hayatta da örnek bir birliktelik olarak hatırlanıyor. Yeşilçam'ın altın çağında doğan bu büyük aşk, sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran en özel hikâyelerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. EVLİLİKLERİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNİN EN ÇOK KONUŞULAN ÇİFTİ: YAĞMUR ATACAN VE PINAR ALTUĞ Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü. PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı: 'Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi.' Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. 'HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI' İlişkilerinin başında birçok kişinin 'uzun sürmez' dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti: 'Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı.' 2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi: 'Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim.' ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, 'Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin' diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda. ÜNLÜLER DÜNYASINDA İLGİNÇ BİR TANIŞMA HİKAYESİ DAHA! İPEK AÇAR VE EŞİ ALPER KÖMÜRCÜ Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu. İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına otumuştu. Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı. EŞİYLE TANIŞAM HİKAYESİ OLAY OLDU! 'İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERİNDE TANIŞTIK' Açar, 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın' dedi. İskender tanıştırdı beni'. ifadelerini kullandı. 'BENİM KALBİM KAYAHAN'LA DOLU' Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: 'Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık. Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum. Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben. Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben. ' Peki Özcan Deniz'in eşiyle nasıl tanıştığını biliyor musunuz? 'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz eşi eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. 2023 yılında mutluluğa 'evet' diyen çift, aralarındaki yaş farkı sebebiyle de zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Tüm bu yorumlara rağmen ilişkilerini sürdüren çift, özel hayatlarını genellikle kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti. TANIŞAM HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI! 'AYNANIN KARŞISINA ALIP 'OLMAZ' DEDİM' Eşiyle 10 yıl önce tanıştıklarını söyleyen Deniz, 'Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle 'Olmaz' dedim. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.' ifadelerini kullandı. ''OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM' Eski eşiyle zorlu süreçlerden geçtikten sonra Samar Dadgar'dan bir mesaj aldığını belirten Deniz, '4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.' dedi. Özan Deniz'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, ünlü ismin yıllar sonra bu süreci anlatması takipçilere 'gerçek aşk var' dedirtti...