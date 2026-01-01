Trend Galeri Trend Magazin Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu’yla ilişkisini böyle ilan etti! İşte o poz!

Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu’yla ilişkisini böyle ilan etti! İşte o poz!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medyada aşkını ilan etti. Bir süredir ilişkilerini gizli tutan Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:10
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, açıklamaları ve ssyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez yeni payaşımıyla magazin gündeminde yer aldı.

ARTIK GİZLENMİYORLAR

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile adı anılan Kerem Bürsin, ilişkilerini gizli tutmak istiyordu.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Ancak ünlü çiftten yeni yılda şaşırtan bir hamle geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Ünlü çift, yeni yılda birlikteliklerini hayranlarına ilan etti. İşte Kerem Bürsin'in aşk dolu paylaşım!

İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ...

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.

Film setinde başlayan arkadaşlıkları, uzun soluklu bir ilişkiye ve evliliğe dönüşen bu ünlü çift, hakkındaki ayrılık söylentilerine rağmen birbirlerinden kopmadı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarını özel tutmayı tercih ederek medyada gereksiz konuşmalardan uzak durmayı başardı. İkili şimdilerin en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor...

Günümüzden biraz geçmişe dönecek olursak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan'a olan aşkını ve tanışma hikayesini biliyor musunuz?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine damga vuran, zarafeti ve sıcak tavrıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de güzelliği ve duru duruşuyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte büyüyen, sıcak ve kalabalık bir aile hayatının mutluluğunu yaşıyor.

Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra, yarım asrı geride bırakan huzurlu evliliğiyle de takdir topluyor. Özel yaşamıyla da dikkat çeken usta oyuncu, uzun yıllardır süren örnek birlikteliğiyle sık sık övülen isimler arasında yer alıyor.

Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra yarım asrı aşan huzurlu evliliğiyle de dikkat çekiyor. Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen usta oyuncu, uzun yıllardır sürdürdüğü örnek birlikteliğiyle takdir edilen isimlerin başında geliyor.

77 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selim Soydan ile omuz omuza bir yaşam sürüyor. Yıllar adeta su gibi akıp giderken, bu uzun ve huzur dolu birliktelik Koçyiğit'in hayatının en kıymetli dönemlerini oluşturdu.

Bu mutlu birliktelikten, bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu olan kızları Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Şu sıralar iki torununun ve onların dört çocuğunun sevgisiyle büyük anneanneliğin keyfini süren Hülya Koçyiğit, sunuculuk yaptığı programlarla da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. 1968'de hayatlarını birleştirdiği eşi Selim Soydan'la tanışma hikâyesini ise zamanında şöyle anlatmıştı…

BÜYÜK AŞKIN HİKAYESİ!

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, 5 Temmuz 1968'den bu yana süren uzun ve huzurlu evlilikleriyle büyük bir aşkın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Çiftin yolları ilk kez Büyükada'da kesişmiş ve o anda birbirlerine gönülden bağlanmışlar.

Selim Soydan, takım kampı nedeniyle bulunduğu Büyükada'da, dönemin Yeşilçam'ın en genç ve en gözde yıldızlarından Hülya Koçyiğit'le karşılaştığında adeta kalbi duracak gibi olmuş; o karşılaşma, onun için bir başlangıç olmuş ve kalbi o günden sonra hiç hızını kaybetmemiş!

Azimli bir çaba ve kararlı bir ısrarla, o dönem evliliği hiç düşünmeyen Hülya Koçyiğit'i bile sonunda nikâh masasına oturmaya razı etmiş.

'Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım' demiş…

Çift, 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturmuş. O gün öyle kalabalık bir nikah olmuş ki, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, nikah memurunun karşısına tam bir saat sonra çıkabilmişler.

Sıcak, yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile, gözleri elleri birbirini kaybetmemiş.

Ve o gün bir kez de şahitlerin önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya...