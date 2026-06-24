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Kerimcan Durmaz'dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Ünlülere yönelik yürütülen dev uyuşturucu operasyonunda savcılık karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi, soruşturmaya yönelik gerçekleri ortaya çıkardı. Test sonuçları dosyaya giren ünlü ismin, hakkındaki suçlamaları yanıtlarken yıllar öncesine dair verdiği o kritik yurt dışı detayı soruşturmanın detaylarını şekillendirdi. Kamuoyu ev partileri iddialarına kilitlenmişken sorgu odasında ortaya çıkan gerçekler, adli sürecin seyrinde önemli gelişmelerin ortaya çıkacağını gösteriyor. İşte o ifade!

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:19
Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında mercek altına alınan bir diğer ünlü isim olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı.

Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Gözaltına alındıktan sonra hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilen Durmaz, ifadesinde dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

"2018 YILINDA ABD'DE BİR KEZ KULLANDIM"

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkan Kerimcan Durmaz, savcılıktaki sorgusunda geçmişine dair bir olayı doğruladı.

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Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Suçlamaların büyük bir kısmını reddeden fenomen, yurt dışı seyahatiyle ilgili şu itirafta bulundu:

  • 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada sadece bir kez uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.
  • O tarihten bu yana hiçbir şekilde benzer bir madde kullanmadığının altını çizdi.

Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Ev Partisi İddialarına Ret Soruşturma dosyasında yer alan ve evinde uyuşturucu partileri düzenlediği yönündeki iddialar da Durmaz'a soruldu.

Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Bu suçlamaları kesin bir dille reddeden ünlü fenomen, evindeki hareketliliğin yanlış yorumlandığını ifade etti.

Kerimcan Durmaz’dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade

Durmaz, zaman zaman arkadaşlarının kendisini evinde ziyaret ettiğini ancak bu buluşmaların kesinlikle bir "parti" niteliği taşımadığını savundu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör