Kerimcan Durmaz'dan yıllar sonra gelen uyuşturucu itirafı! İşte dosyaya giren o ifade
Ünlülere yönelik yürütülen dev uyuşturucu operasyonunda savcılık karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi, soruşturmaya yönelik gerçekleri ortaya çıkardı. Test sonuçları dosyaya giren ünlü ismin, hakkındaki suçlamaları yanıtlarken yıllar öncesine dair verdiği o kritik yurt dışı detayı soruşturmanın detaylarını şekillendirdi. Kamuoyu ev partileri iddialarına kilitlenmişken sorgu odasında ortaya çıkan gerçekler, adli sürecin seyrinde önemli gelişmelerin ortaya çıkacağını gösteriyor. İşte o ifade!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:19