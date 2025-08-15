Keşfedilme polemiğinde şarkıcı Simge Sağın'dan DJ Erdem Kınay'a sert yanıt! "Elimi bir anda bıraktı..."

GÖNDERMELİ AÇIKLAMASINA BİR YENİSİ DAHA GELDİ!



DJ Erdem Kınay son olarak bir etkinlikte görüntülenmişti. Kınay, Simge Sağın'a "Simge'yi ben keşfettim. Sonra bana kazık attı gitti" demesine şarkıcı, "Şakacı" karşılığını vermişti. Kınay, "Sağolsun şakacıyım. Simge'nin en sevdiğim özelliği çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsunuz. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir. Simge şakalarıma devam edeceğim. Şaka değil ilk albüm yaptım Simge'ye; sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişti kaldı. Biz yine görüşüp, şakalaşıyoruz. Üstesinden geldik. Geçmişten gelen ufak olumsuzluktu. İlk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek, gülmüştü.