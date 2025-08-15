Trend
Keşfedilme polemiğinde şarkıcı Simge Sağın'dan DJ Erdem Kınay'a sert yanıt! "Elimi bir anda bıraktı..."
Erdem Kınay, "Simge Sağın bana kazık attı" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Ünlü DJ, açıklamalarına hız kesmeden devam ederken şarkıcı Simge Sağın'dan karşı atak gecikmedi. Bakın ünlü DJ'in o sözlerine şarkıcı Simge Sağın nasıl yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:13