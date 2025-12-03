Trend Galeri Trend Magazin Kesin bir dille yalanlamıştı: İddialar yeniden alevlendi! Fenomen Danla Bilic ve futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor...

Fenomen Danla Bilic ile futbolcu Emirhan Topçu'nun geçtiğimiz aylarda ortaya atılan aşk iddiası yeniden gündemde. Daha önce hem Topçu'nun annesi tarafından 'komik' bulunarak reddedilen hem de Bilic'in kesin bir dille yalanladığı iddialar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:55
Berat Demir, Yusuf Engin, Kubilay Aka ve Rapçi Çakal ile ilişki yaşayan fenomen Danla Bilic'in aşk listesi de bir hayli kabarık.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Bilic, geçtiğimiz aylarda da ünlü futbolcu Emirhan Topçu'yla anılmıştı.

Ortaya atılan bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

İkilinin arasında bir şey olup olmadığı merak konusuyken Topçu'nun annesinden beklenmedik bir cevap gelmişti.

"KOMİK"
Emirhan Topçu kullanıcının annesi Pınar Topçu'ya, Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sordu. Topçu'nun buna tek yorumu ise "komik" olmuştu.

"AŞK MEŞK YOK"

Çok geçmeden ünlü fenomen de konuya dair X hesabından açıklama yaparak, "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinlesin" demişti.

Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf 'ilişki' iddialarını bir hayli güçlendirmişti.

Fotoğrafta görünen kişilerin Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun olduğu iddia edilmişti. Ortaya çıkan bu kare sonrasında, ikilinin aşk yaşadığı dedikodusu akıllarda soru işareti bırakmıştı.

DEDİKODULAR YENİDEN ALEVLENDİ!

Hem Bilic'in hem de Topçu'nun annesinin kesin bir dille yalanladığı aşk haberi yeniden alevlendi.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ikili yeniden sevgili olmuş. İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun, basına görüntü vermeden gizlice ünlü fenomenin evinde buluştukları iddia ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, özel hayatıyla olduğu kadar yaptırdığı estetik müdahalelerle de dikkat çekiyor.

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERE BAKIN!

Yayınladığı makyaj videoları ile dikkatleri üzerine çeken Danla Biliç, öte yandan geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası zayıflaması ve yaptırdığı estetikler ile adından söz ettiriyor.

Mide küçültme ameliyatı da olan ünlü fenomenin adeta eski halinden eser kalmadı.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen Danla Bilic yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri açıkladı.

Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:

"Ayşenur dur başlıyorum. Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım.

Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu.

Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum.