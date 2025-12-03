Trend Galeri Trend Magazin Kesin bir dille yalanlamıştı: İddialar yeniden alevlendi! Fenomen Danla Bilic ve futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor...

Fenomen Danla Bilic ile futbolcu Emirhan Topçu'nun geçtiğimiz aylarda ortaya atılan aşk iddiası yeniden gündemde. Daha önce hem Topçu'nun annesi tarafından 'komik' bulunarak reddedilen hem de Bilic'in kesin bir dille yalanladığı iddialar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.