Kibar Feyzo, Çarıklı Milyoner, Çöpçüler Kralı ve daha nicesi... Hapimiz İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de, Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu. İhsan Yüce, 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları" isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Gen-Ar, Arena ve Direklerarası Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.