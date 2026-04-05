Kibariye'den Hüsnü Şenlendirici’ye sahnede anne şefkati! "Çocukluğunu biliyorum!"

Sahnelerin sevilen ismi Kibariye, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile aynı sahneyi paylaştığı gecede unutulmaz bir ana imza attı. İkilinin arasındaki samimiyet izleyenleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 14:45
Performans sırasında Hüsnü Şenlendirici'nin terlediğini gören Kibariye, bir an bile tereddüt etmeden yanına giderek ünlü klarnetçinin terini sildi.

O anlarda aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan sanatçıdan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şenlendirici'ye olan sevgisini dile getiren Kibariye, "Çocukluğunu biliyorum onun. O benim çocuğum" diyerek aralarındaki yıllara dayanan dostluğu ve aile bağını hatırlattı.

Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken "İşte gerçek sanatçı dostluğu" dedirtti.

Kibariye'nin sahnedeki bu samimi hareketi sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi ünlü sanatçının gerçek adını da merak etti.

GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Sahne aldığı yerlerde 'Kibariye' ismini kullanan ünlü şarkıcının gerçek ismini biliyor musunuz?

KULAKLARINIZA İNANAMAYACAKSINIZ!

Kibariye'nin gerçek ismini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!

İŞTE ÜNLÜ İSMİN GERÇEK İSMİ!

Kibariye'nin herkesten sır gibi sakladığı ismi Bahriye Tokmak.

İşte ünlülerin gerçek isimleri...

Sahnedeki enerjisi ve ekranlardaki samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seda Sayan'ın, gerçek adı bugüne kadar pek bilinmiyordu. Ünlü ismin doğumda verilen adının, yıllardır kullandığı sahne isminden bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Türk televizyonunun en tanınan yüzlerinden biri olan, "Sabahların Sultanı" lakaplı Seda Sayan, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da her dönem adından söz ettiriyor.

Kendinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde olan ünlü isim, bu kez magazin dünyasında büyük yankı uyandıran sürpriz bir detayla konuşulmaya başlandı.

Herkesin Seda Sayan olarak bildiği ünlü isimle ilgili şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer sanatçının nüfustaki adı Aysel Gülaçar'mış.

Seda Sayan'ın gerçek adının ortaya çıkması magazin gündeminde şaşkınlık yaratırken, sahne adı kullanan ünlülerin yalnızca onunla sınırlı olmadığı da bir kez daha gündeme geldi. Aynı durum, sahneye adım attığı ilk günden itibaren yalnızca sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses için de geçerli.

Kamuoyunun "İbrahim Tatlıses" adıyla tanıdığı usta sanatçının, gerçekte farklı bir soyadı taşıdığı ortaya çıktı.

Herkesin "İbrahim Tatlıses" olarak bildiği ünlü sanatçının gerçek adı aslında İbrahim Tatlı. Yıllar içinde benimsediği "Tatlıses" soyadı ise doğuştan değil, sonradan kullandığı bir sahne ismi olarak biliniyor.

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin ilk yıllarında sahnede daha güçlü ve akılda kalıcı bir kimlik yaratmak için "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu isim o kadar benimsendi ki, bugün gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça sınırlı kaldı.

PEKİ 'AFRODİT' LAKAPLI BANU ALKAN'IN GERÇEK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti.

Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu.

Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı.

Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı!

Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış...

Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır!

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.