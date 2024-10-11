Kibariye'nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Güçlü sesi, doğal haliyle hayranlarının gönlünde taht kuran sanatçı Kibariye, aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Kibariye'nin kızı Birgül ise yaptırdığı estetik operasyonlarla ve değişimiyle sosyal medyayı salladı. Sadeliği ile bilinen Kibariye'nin aksine kızı tam bir estetik düşkünü. 64 yaşındaki şarkıcı 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Çiftin kızları Birgül de küçük yaşta evlenip çocuk sahibi olmuştu. Kibariye şimdilerde Aras adındaki torunuyla vakit geçiriyor. 20 yaşında anne olan kızı Birgül ise değişimiyle ve yaptırdığı estetiklerle konuşuluyor. Son halini görenler ise adeta şoke oluyor. İşte merak edilen son hali.