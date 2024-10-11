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Kibariye'nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Güçlü sesi, doğal haliyle hayranlarının gönlünde taht kuran sanatçı Kibariye, aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Kibariye'nin kızı Birgül ise yaptırdığı estetik operasyonlarla ve değişimiyle sosyal medyayı salladı. Sadeliği ile bilinen Kibariye'nin aksine kızı tam bir estetik düşkünü. 64 yaşındaki şarkıcı 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Çiftin kızları Birgül de küçük yaşta evlenip çocuk sahibi olmuştu. Kibariye şimdilerde Aras adındaki torunuyla vakit geçiriyor. 20 yaşında anne olan kızı Birgül ise değişimiyle ve yaptırdığı estetiklerle konuşuluyor. Son halini görenler ise adeta şoke oluyor. İşte merak edilen son hali.

Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:39
Kibariye’nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Görenler tanıyamadı… Seslendirdiği şarkılarla dillere dolanan ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül, değişimiyle çok konuşuldu.

Kibariye’nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

Kibariye’nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Kibariye’nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

Kibariye’nin kızı Birgül estetiğin dibine vurdu! Eski halinden eser yok şimdi

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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