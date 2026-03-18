Trend Galeri Trend Magazin Kim der ki 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'ın spor paylaşımına beğeni yağdı!

Kim der ki 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'ın spor paylaşımına beğeni yağdı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İki çocuk annesi oyuncunun fit hali takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 12:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 13:02
Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan ve rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca romantik komediden gençlik dizilerine kadar pek çok projede rol alan oyuncu, enerjisi ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekerken, özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle de sık sık konuşuluyor.

Uzun süredir oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabında da bi hayli aktif olan güzel oyuncu, son dönemde ekran projelerinden çok günlük yaşamından kesitlerle takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken Sinem Kobal, son olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Formda görüntüsüyle öne çıkan iki çocuk annesi oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Geçen günlerde Kobal, Londra'dan paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekmişti.

ŞIKLIĞIYLA LONDRA SOKAKLARINI SALLADI!

Londra sokaklarında adeta bir moda ikonu gibi boy gösteren güzel oyuncu, tarzı ve zarafetiyle hayranlarından tam not aldı.

İki çocuk sonrası formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Kobal'ın Londra paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, başarılı oyuncunun her karesine "Zarafetin adresi" ve "Gerçekten çok güzel bir kadın" yorumlarıyla destek verdi.

"GALERİMDE SELFİE TURU"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "galerimde selfie turu" notuyla art arda fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Beğenilen tarzıyla dikkat çeken Kobal'ın her pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Takipçileri, oyuncunun doğal güzelliğine övgüler yağdırırken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

AŞKLARI BAKIN NASIL ALEV ALDI!

Öte yandan örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu mutlu yuvanın ilk kıvılcımlarını anlatırken paylaştığı detayla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun, eşiyle yollarının nasıl kesiştiğine dair yıllar sonra gelen bu samimi itirafı, büyük aşkın perde arkasındaki bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmıştı.

İLK GÖRÜŞTE ONA ÇEKİLDİĞİNİ HİSSETMİŞ!

Meğer Kobal, biricik eşi İmirzalıoğlu'nu ilk gördüğü andan itibaren ona çekildiğini hissetmiş.

"TUTTU KOLUMDAN ÇEKTİ"

Kobal, İmirzalıoğlu için, "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki." sözlerini söylemiş ve ona ilk görüşte tutulduğunu itiraf etmişti.

İMİRZALIOĞLU SAFINDA İŞLER AYNI GİTMEMİŞ!

Ancak Sinem Kobal'ın ilk görüşte tutulduğu İmirzalıoğlu, Kobal'a ilk görüşte değil de dördüncü buluşmalarında aşık olduğunu itiraf etmişti.

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a nasıl aşık olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştı:

"İLK GÖRÜŞTE AŞK DEĞİLDİ"

"40 yaşından sonra aşık olur muyum hiç emin değildim. Sinem'le doğru zamanda doğru yerde denk geldik ve benim aşkım ilk görüşte aşk değildi, dördüncü buluşmamızda aşık oldum..."

İLK ZAMANLAR GİZLİ SAKLI İLERLETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, ilk görüntülendikleri dönemde "sadece arkadaşız" cümlesinin arkasına sığınmayı tercih ederek ilişkilerini medyadan bir süre gizli tutmayı tercih etmişlerdi.

Ancak, bu süreç beraber çıktıkları Londra tatiline kadar sürdü. Londra'da samimi şekilde yakalanan ünlü oyuncuların aşkı, bu kareler ile belgelenmiş oldu.

Mutlu mesut bir şekilde devam eden 1.5 yıllık ilişkilerinin üzerine 2016 yılında evlilik kararı alan çift sade bir nişan töreni ile dünya evine girmeyi tercih etmişti.

Şimdilerde 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ve 2022 yılında dünyaya gelen diğer kızları Leyla ile çekirdek aile kuran başarılı oyuncular, mutlu evlilikleri ile görenlerin kalplerini ısıtmaya devam ediyor.

FİLM SENARYOSUNU ARATMAYAN BİR DİĞER BÜYÜK AŞK: FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da iz bıraktı. Tayfur'un en çok konuşulan ilişkisi ise 33 yıl boyunca birlikte olduğu eski eşi ve kızının annesi Necla Nazır ile yaşadığı derin aşktı. Onların hikayesi, adeta bir film senaryosunu andırıyordu.

İLK KARŞILAŞMA: FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın tanışma hikayesi, yıllar önce bir televizyon programında Necla Nazır tarafından anlatılmıştı. Nazır, ünlü sanatçıyla ilk kez bir program aracılığıyla tanıştığını açıklamıştı:

"Beni Hulki Saner bir projeye davet etti. 'Neclacım, bir müzikal film yapacağız. Ferdi Tayfur oynayacak,' dedi. Ben Ferdi Bey'i bir şarkıcı olarak değil, tiyatro sanatçısı gibi düşündüm. Sonra öğrendim ki, şarkıları da varmış. İlk gördüğüm posterinde bir şey dikkatimi çekti; gözlerinde bir aşk vardı. İşte o an bana ilk elektrik geldi," diyerek duygularını dile getirmişti.