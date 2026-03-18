Kim der ki 2 çocuk annesi! Sinem Kobal’ın spor paylaşımına beğeni yağdı!

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan ve rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca romantik komediden gençlik dizilerine kadar pek çok projede rol alan oyuncu, enerjisi ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekerken, özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle de sık sık konuşuluyor. Uzun süredir oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında da bi hayli aktif olan güzel oyuncu, son dönemde ekran projelerinden çok günlük yaşamından kesitlerle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken Sinem Kobal, son olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Formda görüntüsüyle öne çıkan iki çocuk annesi oyuncu, hayranlarından tam not aldı. Geçen günlerde Kobal, Londra'dan paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekmişti. ŞIKLIĞIYLA LONDRA SOKAKLARINI SALLADI! Londra sokaklarında adeta bir moda ikonu gibi boy gösteren güzel oyuncu, tarzı ve zarafetiyle hayranlarından tam not aldı. İki çocuk sonrası formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Kobal'ın Londra paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, başarılı oyuncunun her karesine 'Zarafetin adresi' ve 'Gerçekten çok güzel bir kadın' yorumlarıyla destek verdi. 'GALERİMDE SELFİE TURU' Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 'galerimde selfie turu' notuyla art arda fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Beğenilen tarzıyla dikkat çeken Kobal'ın her pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Takipçileri, oyuncunun doğal güzelliğine övgüler yağdırırken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. AŞKLARI BAKIN NASIL ALEV ALDI! Öte yandan örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu mutlu yuvanın ilk kıvılcımlarını anlatırken paylaştığı detayla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun, eşiyle yollarının nasıl kesiştiğine dair yıllar sonra gelen bu samimi itirafı, büyük aşkın perde arkasındaki bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmıştı. İLK GÖRÜŞTE ONA ÇEKİLDİĞİNİ HİSSETMİŞ! Meğer Kobal, biricik eşi İmirzalıoğlu'nu ilk gördüğü andan itibaren ona çekildiğini hissetmiş. 'TUTTU KOLUMDAN ÇEKTİ' Kobal, İmirzalıoğlu için, 'Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.' sözlerini söylemiş ve ona ilk görüşte tutulduğunu itiraf etmişti. İMİRZALIOĞLU SAFINDA İŞLER AYNI GİTMEMİŞ! Ancak Sinem Kobal'ın ilk görüşte tutulduğu İmirzalıoğlu, Kobal'a ilk görüşte değil de dördüncü buluşmalarında aşık olduğunu itiraf etmişti. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a nasıl aşık olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştı: 'İLK GÖRÜŞTE AŞK DEĞİLDİ' '40 yaşından sonra aşık olur muyum hiç emin değildim. Sinem'le doğru zamanda doğru yerde denk geldik ve benim aşkım ilk görüşte aşk değildi, dördüncü buluşmamızda aşık oldum...' İLK ZAMANLAR GİZLİ SAKLI İLERLETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, ilk görüntülendikleri dönemde 'sadece arkadaşız' cümlesinin arkasına sığınmayı tercih ederek ilişkilerini medyadan bir süre gizli tutmayı tercih etmişlerdi. Ancak, bu süreç beraber çıktıkları Londra tatiline kadar sürdü. Londra'da samimi şekilde yakalanan ünlü oyuncuların aşkı, bu kareler ile belgelenmiş oldu. Mutlu mesut bir şekilde devam eden 1.5 yıllık ilişkilerinin üzerine 2016 yılında evlilik kararı alan çift sade bir nişan töreni ile dünya evine girmeyi tercih etmişti. Şimdilerde 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ve 2022 yılında dünyaya gelen diğer kızları Leyla ile çekirdek aile kuran başarılı oyuncular, mutlu evlilikleri ile görenlerin kalplerini ısıtmaya devam ediyor. FİLM SENARYOSUNU ARATMAYAN BİR DİĞER BÜYÜK AŞK: FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da iz bıraktı. Tayfur'un en çok konuşulan ilişkisi ise 33 yıl boyunca birlikte olduğu eski eşi ve kızının annesi Necla Nazır ile yaşadığı derin aşktı. Onların hikayesi, adeta bir film senaryosunu andırıyordu. İLK KARŞILAŞMA: FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın tanışma hikayesi, yıllar önce bir televizyon programında Necla Nazır tarafından anlatılmıştı. Nazır, ünlü sanatçıyla ilk kez bir program aracılığıyla tanıştığını açıklamıştı: 'Beni Hulki Saner bir projeye davet etti. 'Neclacım, bir müzikal film yapacağız. Ferdi Tayfur oynayacak,' dedi. Ben Ferdi Bey'i bir şarkıcı olarak değil, tiyatro sanatçısı gibi düşündüm. Sonra öğrendim ki, şarkıları da varmış. İlk gördüğüm posterinde bir şey dikkatimi çekti; gözlerinde bir aşk vardı. İşte o an bana ilk elektrik geldi,' diyerek duygularını dile getirmişti. Tayfur'un gözlerindeki o özel bakış, Nazır için aşkın başlangıcını simgeliyordu. Bu ilk karşılaşma, ikilinin hayatlarının kesişme noktası olmuştu. FERDİ TAYFUR'DAN ESKİ EŞİNE DUYGUSAL AÇIKLAMALAR Ferdi Tayfur da yıllar önce verdiği bir röportajda, Necla Nazır'a dair içten duygularını paylaşmıştı. Tayfur, 30 yıl boyunca birlikte oldukları günleri şöyle özetlemişti: 'Biz 30 yıl birlikte yaşadık. Onun ruhu benden ayrılmaz. Ayrılmak kolay değil. Evlerimiz arasında sadece 500 metre mesafe var. Bazen ayrı olsak da, kalbimiz her zaman birbirine yakın.' Tayfur, ayrılık üzerine de samimi açıklamalarda bulunmuştu: '60 yıl birlikte olanlar bile ayrılabiliyor. Ama biz her zaman birbirimizi anladık. Belki bir gün yeniden birlikte oluruz, belki olmayız. Her şey insana bağlı.' NECLA NAZIR'DAN HÜZÜN DOLU VEDA Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Necla Nazır da duygularını ifade etmişti. 33 yıllık eski hayat arkadaşı ve kızının babası olan Tayfur'un ardından Nazır, şunları söylemişti: 'Çok üzgünüm. 33 yıl boyunca hayatımı paylaştığım, çocuğumun babasıydı. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki gerçekten kıymetli biriymiş. Nurlarda yatsın.' Nazır'ın sözleri, hem aşklarını hem de yıllarca süren ortak yaşamlarını gözler önüne seriyor. FERDİ TAYFUR'UN SON GÜNLERİ VE MESAJI Ferdi Tayfur'un sağlık durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyordu. 19 Aralık'ta çekilen bir videoda Tayfur, sevenlerine moral veren bir mesaj iletmişti: 'Ben çok iyiyim. Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanın başına gelmez. Allah sizden razı olsun,' diyerek hem şükran hem de huzur dolu bir veda mesajı bırakmıştı. Bu sözler, onun hayata karşı dimdik duruşunu ve sevenlerine verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. 33 YILIN ARDINDAN BİR MİRAS Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın ilişkisi, yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir aile ve bağlılık örneği olarak da hafızalarda yer etti. 33 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan çift, farklı dönemlerde yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerinden kopmadı. Tayfur'un müzik ve oyunculuk kariyeri kadar, Necla Nazır ile olan özel hayatı da hayranları için unutulmaz bir miras bıraktı. Her iki isim de Türkiye'nin kültürel hafızasında yalnızca sanatçı olarak değil, aynı zamanda aşkı ve bağlılığı temsil eden simgeler olarak anılıyor. Ferdi Tayfur'un vefatı, hem Türk müzik dünyasını hem de özel yaşamıyla ilgili anıları derin bir hüzne boğdu. SON SÖZ: AŞKIN VE SANATIN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın hikayesi, aşk, bağlılık ve sanatın iç içe geçtiği bir yaşam öyküsü olarak anlatılabilir. Onların ilişkisi, yıllar boyunca sadece bir romantizm değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi haline geldi. Tayfur'un ardında bıraktığı eserler ve aşk hikayesi, uzun yıllar boyunca hem sanat dünyasında hem de hayranlarının kalplerinde yaşamaya devam edecek. FİLM SETİNDE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK! GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ... lişkilerini ve özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, aşklarını kamera arkasında yaşamayı tercih etseler de beraber görüldükleri her an verdikleri pozlar ile aralarındaki aşkı yansıtmayı başarıyorlar. 2014 yılından beri birlikte olan ünlü çift, 2020 yılında nikah masasına oturarak birlikteliklerini taçlandırmış ve bir ömür beraberliğe evet demişlerdi. 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alan Özay ve Arduç çifti, aşk dolu birliktelikleri ve samimi açıklamaları ile sık sık gündemde yer alan çiftlerden biri. Deliha film setinde çalışmaya başlamaları ile arkadaş oldukları bilinen bu ünlü çiftin bir ilişkiye nasıl adım attıkları ise yıllardır çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, haklarında yıllardır düzenli olarak çıkan ayrılık haberlerine inat yıllar boyunca mutlu, huzurlu ve aşk dolu birliktelik yaşamaya devam ediyor. FİLM SETİNDE TANIŞTILAR! Gupse Özay, 2014 yılında senaryosunu yazdığı ilk sinema filmi olan 'Deliha' filminde 'Zeliha' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Deliha'nın oyuncularından biri olan Barış Arduç ise 'Cemil' karakterine hayat vermişti. Böylece Barış Arduç ile uzun yıllar süren ve evliliğe uzanan aşklarının temelini Deliha filminin setinde atmış oldular. Ancak, 2014 yılında başlayan ve uzun bir süre kameralardan saklamayı tercih ettikleri bu ilişkinin temelini atan durum oldukça farklı. BİRBİRLERİNE ÇEKİLMELERİNİN NEDENİ MEĞER BUYMUŞ! Ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Barış Arduç ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. 'Bir komedi filminde beraber oynadığımız için komediye elverişli bir setimiz vardı' diyen Özay, Barış Arduç ile birbirlerine çekilmelerinin nedenini mizah olarak açıklamıştı. Ünlü oyuncu Özay, Arduç'un çok yakışıklı olduğunu ancak onu asıl etkileyen şeyin aralarındaki mizah anlayışı olduğunu söylemişti. Gupse Özay, aynı zamanda Barış Arduç ile aralarındaki o mizah dengesinin onları güzel bir aşka sürüklediğini de söylemişti. 2014 yılında başlayan ve görenlerin hem içini ısıtan hem de kıskandıran ilişkileri ile sık sık gündeme gelen ünlü çift, şimdilerde biricik kızları Jan Asya ile mutlu evliliklerini devam ettiriyor. TAM 50 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYAN YEŞİLÇAM'IN EN SEVİLEN ÇİFTİ: GÜLŞEN BÜBİKOĞLU VE TÜRKER İNANOĞLU Türk sinemasının unutulmaz çiftlerinden Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, Yeşilçam tarihine damga vuran bir aşk hikâyesine imza attı. Yarım asrı aşkın süredir süren birliktelikleriyle hem sinema dünyasında hem de magazin gündeminde örnek gösterilen çift, Türk sinemasının en istikrarlı aşk öykülerinden birini oluşturdu. Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Bubikoğlu'nun duygusal paylaşımları, yıllar süren aşklarının ne denli özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ 1970'lerin başında başlayan bu hikâye, dönemin genç ve parlak yıldız adayı Gülşen Bubikoğlu ile usta yapımcı Türker İnanoğlu'nun yollarının kesişmesiyle başladı. 1973 yılında sinema dünyasına adım atan Bubikoğlu, kısa sürede güzelliği ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türker İnanoğlu, Bubikoğlu'nun yeteneğini fark ederek onu başrollerde oynattı ve 'Yaban', 'Mahcup Delikanlı' ile 'Ah Nerede' gibi filmlerle genç yıldızın yükselişine destek oldu. Zamanla gelişen bu iş ilişkisi, derin bir aşka dönüştü ve dönemin magazin basınının ilgi odağı haline geldi. EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girerek Yeşilçam'ın en dikkat çekici çiftlerinden biri oldular. Aralarındaki yaş farkı o dönemde çok konuşulsa da, çiftin mutluluğu tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evlilik sonrası birlikte çalışmaya devam eden ikili, Türk sinemasına birçok unutulmaz proje kazandırdı. Bu birliktelik sadece bir aşk değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü iş ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi. ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDEN AŞK Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çifti, uzun yıllar boyunca şöhretin getirdiği baskılara ve Yeşilçam'ın yoğun temposuna rağmen ilişkilerini sağlam tutmayı başardı. Kızları Zeynep İnanoğlu'nun doğumuyla ailelerini daha da büyüten çift, 1980'li yılların sonlarından itibaren Bubikoğlu'nun sinemaya ara vermesiyle daha çok aile odaklı bir hayat yaşamaya başladı. Türker İnanoğlu ise sektördeki çalışmalarına devam etti. Bu süreçte yaşanan tüm zorluklar, çiftin birbirine olan bağlılığını ve sevgisini güçlendirdi. TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATI VE GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN ÖZLEMİ Türker İnanoğlu, uzun süren sağlık sorunlarının ardından 2 Nisan 2024'te İstanbul'da 87 yaşında vefat etti. Türk sinemasına yaptığı katkılarla her zaman hatırlanacak İnanoğlu'nun kaybı, hem ailesini hem de sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Eşinin vefatının ardından duygularını geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden paylaşan Gülşen Bubikoğlu, '50 yıllık dans… yarım asırlık yol arkadaşlığı… yani… herkesin harcı değil… 🙏❤️🌹' sözleriyle sevenlerinin yüreklerine dokundu. Bu paylaşım, çiftin yıllar boyunca süren büyük aşkını yeniden gündeme taşımıştı. YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN AŞK Gülşen Bubikoğlu'nun zarafeti ve Türker İnanoğlu'nun sinema dünyasına katkıları, onları Türk sinemasının unutulmazları arasına soktu. Yarım asır boyunca süren aşkları, sadece magazin dünyasında değil, gerçek hayatta da örnek bir birliktelik olarak hatırlanıyor. Yeşilçam'ın altın çağında doğan bu büyük aşk, sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran en özel hikâyelerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. EVLİLİKLERİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNİN EN ÇOK KONUŞULAN ÇİFTİ: YAĞMUR ATACAN VE PINAR ALTUĞ Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü. PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı: 'Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi.' Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. 'HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI' İlişkilerinin başında birçok kişinin 'uzun sürmez' dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti: 'Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı.' 2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi: 'Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim.' ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, 'Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin' diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda. ÜNLÜLER DÜNYASINDA İLGİNÇ BİR TANIŞMA HİKAYESİ DAHA! İPEK AÇAR VE EŞİ ALPER KÖMÜRCÜ Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu. İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına otumuştu. Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı. EŞİYLE TANIŞAM HİKAYESİ OLAY OLDU! 'İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERİNDE TANIŞTIK' Açar, 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın' dedi. İskender tanıştırdı beni'. ifadelerini kullandı. 'BENİM KALBİM KAYAHAN'LA DOLU' Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: 'Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık. Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum. Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben. Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben. ' Peki Özcan Deniz'in eşiyle nasıl tanıştığını biliyor musunuz? 'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz eşi eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. 2023 yılında mutluluğa 'evet' diyen çift, aralarındaki yaş farkı sebebiyle de zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Tüm bu yorumlara rağmen ilişkilerini sürdüren çift, özel hayatlarını genellikle kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti. TANIŞAM HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI! 'AYNANIN KARŞISINA ALIP 'OLMAZ' DEDİM' Eşiyle 10 yıl önce tanıştıklarını söyleyen Deniz, 'Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle 'Olmaz' dedim. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.' ifadelerini kullandı. ''OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM' Eski eşiyle zorlu süreçlerden geçtikten sonra Samar Dadgar'dan bir mesaj aldığını belirten Deniz, '4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.' dedi. Özan Deniz'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, ünlü ismin yıllar sonra bu süreci anlatması takipçilere 'gerçek aşk var' dedirtti...