Kim der ki 50'sine merdiven dayadı? Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın son hali "pes" dedirtti!

Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın son hali "pes" dedirtti!

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan ismi Nihat'ı bir de şimdi görün; aradan geçen yıllar onu bambaşka biri yaptı! Ünlü oyuncu İlker Kızmaz'ın son halini görenler "Zaman onun için tersine akıyor" demekten kendini alamıyor, bu değişime inanmak imkansız!

Giriş Tarihi: 07.03.2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 13:25
Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, üzerinden yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkı fırtınalar estirirken; vakur duruşu, sadakati ve çalışkanlığıyla hafızalara kazınan bir isim vardı: Nihat Önal. Karakteri canlandıran İlker Kızmaz, aradan geçen yılların ardından yeni imajı ve yaşam tarzıyla adeta bambaşka birine dönüştü.

FENOMEN KARAKTERDEN MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANINA

1975 İzmir doğumlu olan İlker Kızmaz, aslında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Ancak içindeki oyunculuk tutkusuna engel olamayıp İstanbul'un yolunu tutan Kızmaz, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu ile kariyerinde dev bir kırılma yaşadı.

Dizideki "Nihat" rolüyle sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada tanınan başarılı oyuncu, bu etiketin üzerine yapışmasına izin vermedi. Özellikle "Çanakkale 1915" filmindeki Yarbay Mustafa Kemal performansı, onun oyunculuk skalasının ne kadar geniş olduğunu tüm Türkiye'ye kanıtladı.

SPORTİF VE GEZGİN: İLKER KIZMAZ'IN "YENİ" DÜNYASI

Peki, ekranların sevilen yüzü şimdilerde neler yapıyor? İlker Kızmaz, sadece setlerdeki başarısıyla değil, adrenalin dolu yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Yıllar geçtikçe daha fit ve enerjik bir görünüme kavuşan oyuncunun sırrı ise tutkuyla bağlı olduğu spor branşları:

  • Uzak Doğu disiplini: Uzun süredir Aikido ile ilgileniyor.
  • Doğa ile iç içe: Binicilik ve kite surfing (uçurtma sörfü) vazgeçilmezleri arasında.
  • Bitmeyen keşif: Sosyal medya hesaplarından paylaştığı seyahat rotalarıyla takipçilerine adeta bir dünya turu yaptırıyor.

ÖRNEK AİLE YAŞAMIYLA TAKDİR TOPLUYOR

Magazin dünyasının kaosundan uzak, huzurlu bir hayat süren Kızmaz, mutluluğu 2014 yılında sette tanıştığı meslektaşı Aslı Türkel'de buldu. 2016 yılında kızları Naz'ın dünyaya gelmesiyle babalık heyecanını tadan ünlü oyuncu, "ideal baba ve eş" profiliyle hayranlarından tam not alıyor.

Bugün 50'li yaşlarına merdiven dayayan İlker Kızmaz, karizmasından hiçbir şey kaybetmediği gibi, aktif oyunculuk kariyerine ve nitelikli projelerde yer almaya devam ediyor.

Onu "Nihat" olarak hatırlayanlar, sosyal medyadaki modern ve sportif halini gördüklerinde "Zaman İlker Kızmaz için tersine akıyor" demekten kendilerini alamıyor.

