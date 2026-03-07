Kim der ki 50'sine merdiven dayadı? Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın son hali "pes" dedirtti!

Oyunculuğa gönlünü veren Selvili, kariyerine tiyatroda başladı ve yıllarca sahnede emek verdi. Televizyona ilk adımı 1994'te "Kaygısızlar" dizisiyle atan usta oyuncu, asıl çıkışını 2000 yılında "Yedi Numara" ile yakaladı. Haydar karakteri, o dönemin genç izleyicileri için unutulmaz bir figür haline geldi. Ancak Okan Selvili'nin kariyeri burada kalmadı; "Ters Köşe", "Üvey Aile", "Gönülçelen", "Leyla ile Mecnun" ve daha birçok projede rol aldı.