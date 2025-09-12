Trend Galeri Trend Magazin Kim der ki 53 yaşında! Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok'un son hali şaşırttı

Kim der ki 53 yaşında! Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok'un son hali şaşırttı

Kutsi, Yasemin Ergene, Melike Güner, Devrim Nas, Bekir Aksoy gibi oyuncuların buluştuğu 'Doktorlar' dizisinde Jülide karakterine can veren Mehtap Altunok yıllar sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:25
Yasemin Özilhan, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Doktorlar dizisinin oyuncularının son halleri zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan Mehtap Altunok...

Duru güzelliğiyle hayran bırakan Mehtap Altınok'un son hali gündem oldu.

Mehtap Altunok, Doktorlar dizisinden sonra en son Çatı Katı Aşk isimli dizi ile sevenleriyle buluşmuştu. 1972 doğumlu olan Mehtap Altunok, Washington'da işletme eğitim aldı ve Dünya Bankası'nda da görev yaptı.

Oyunculuğa karşı ilgisi olan Mehtap Altunok, New York'ta Stella Adler oyunculuk okulunda eğitimi aldı ve 2005 yılında Türkiye'ye döndü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel isim sık sık gündelik yaşamına dair karelerini paylaşıyor.

53 yaşındaki Mehtap Altunok adeta yıllara meydan okuyor.

Ünlü isme takipçilerinden "Güzeller güzeli", "Hala çok güzelsiniz" yorumları yapılıyor.

Bir dönemin ekran fenomeni olan Devrim Nas'ın tiyatro sahnesinden televizyon ekranına, oradan da beyaz perdeye uzanan kariyeri, her daim izleyenlerin ilgisini çekti.

Şimdilerde ise hem fiziksel görünümü hem de sanata olan yaklaşımıyla hayranlarını şaşırtmayı sürdürüyor. Gelin, bu çok yönlü sanatçının hayatına ve kariyerine daha yakından bakalım!

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Devrim Nas, 10 Ocak 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan tutkusu, onu ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Burada tiyatro bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nas, yeteneklerini sahneye taşıdı ve kendine özgü bir yer edindi.

TİYATRODAN TELEVİZYONA UZANAN BİR KARİYER

Tiyatro Nas için her zaman bir tutku oldu. 1994 yılında kurduğu tiyatro ile "ırkçılık, gündelik faşizm ve toplumsal sorunlar" gibi temaları ele alan oyunlar sahneledi. Bu süreçte, sadece oyunculukla yetinmeyip yaratıcı üretimin her aşamasında yer aldı.

Daha sonra kurduğu bir diğer tiyatronun girişiminde Nas, burada da çeşitli prodüksiyonlarda hem sahneye çıktı hem de ekibin bel kemiği oldu.

Nas'ın tiyatroya olan sevgisi, yalnızca sahnede değil, eğitmenlik yoluyla da kendini gösterdi. Uzun yıllar boyunca güzel sanatlar tiyatro bölümünde ders verdi ve genç oyunculara rehberlik etti.

Ancak zamanla yeni kuşakla çatışmaya başladığını hisseden oyuncu, bu süreci sonlandırarak bağımsız çalışmayı tercih etti.

Devrim Nas, uluslararası tiyatro festivallerine katılarak yurt dışında da kendini kanıtladı. Özellikle Japon yönetmen Tadashi Suzuki ile çalışması, oyunculuk yaklaşımını derinleştirdi.

Suzuki'nin "İçinizdeki hayvanı ortaya çıkarın" anlayışını benimseyen Nas, bu yöntemin hem tiyatro hem de kişisel gelişim açısından kendisine çok şey kattığını ifade ediyor.

TELEVİZYON VE SİNEMA YOLCULUĞU

Nas, televizyon kariyerine 90'lı yılların başında başladı. Yaz Evi, Bizim Aile ve İkinci Bahar gibi yapımlarla tanındı. Ancak asıl büyük çıkışını 2007 yılında Show TV'nin fenomen dizisi Doktorlar ile yaptı. Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu karakteri, onun çapkın ve eğlenceli tarafını gözler önüne sererken, geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Sonraki yıllarda Vatanım Sensin, Makber ve Yeşilçam gibi popüler dizilerde yer aldı. Televizyondaki başarılarına rağmen Nas, sinemayı her zaman farklı bir yerde konumlandırdı.

Mavi Gözlü Dev ve Sis ve Gece gibi sanatsal filmlerde oynayan oyuncu, bu yapımların gişe endişesi taşımamasını büyük bir avantaj olarak görüyor.

2023 yılında vizyona giren Zübeyde: Analar ve Oğullar filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'yi canlandırarak yine dikkatleri üzerine çekti.

BİR OYUNCUDAN DAHA FAZLASI

Devrim Nas, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda çok yönlü bir sanatçı. Gitar çalma ve şarkı söyleme konusundaki ilgisi, onun müziğe olan yakınlığını gösterse de, kendisi müzikallerden pek hoşlanmadığını söylüyor.

Japonca da dahil olmak üzere farklı diller öğrenen Nas, bu yeteneğini tiyatro sahnelerine taşımış bir isim.